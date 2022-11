Le dollar roi fait grimper les envois de fonds des migrants

Mécanicien de marine ayant travaillé sur un pétrolier autour de l'Afrique et de l'Asie cette année, Rodica est payée en dollars et a câblé de l'argent supplémentaire à son pays - ce qui fait partie d'une tendance mondiale qui a fait exploser le volume des transferts de fonds avec la montée du dollar.

L'argent est bien accueilli dans les pays, tels que les Philippines, où le coût de la vie monte en flèche, constituant une bouée de sauvetage pour les familles et même certaines petites économies qui en dépendent. La Banque mondiale estime que les envois de fonds vers les pays à revenu faible et intermédiaire augmenteront de 4,2 % pour atteindre 630 milliards de dollars cette année, et ce flux est un autre signe des conséquences profondes des gains du dollar.

L'indice du dollar américain, qui mesure sa performance par rapport à un panier de devises majeures, est en hausse de 14,5 % cette année.

Il a grimpé de plus de 20 % par rapport à certaines monnaies plus petites qui connaissent d'importants flux de transferts de fonds, comme le taka du Bangladesh ou la roupie pakistanaise, ce qui encourage les travailleurs à envoyer des liquidités supplémentaires.

"Lorsque le dollar américain est fort, nous constatons souvent une augmentation du nombre de nouveaux clients américains... ainsi que des clients sur certains marchés qui saisissent l'opportunité d'envoyer plus de devises locales chez eux", a déclaré Pankaj Sharma, vice-président exécutif pour la gestion des activités mondiales de transfert de fonds chez Remitly.

GRAPHIQUE : Rallye du dollar -

Les volumes de transfert chez Remitly ont bondi de 44 % pour atteindre 7,5 milliards de dollars au cours du trimestre de septembre. Son grand rival Wise a déclaré que les volumes avaient augmenté de 49 % pour atteindre 24,4 milliards de livres (28,2 milliards de dollars) au cours du trimestre de juillet. Les actions de Wise ont plus que doublé depuis juillet.

MoneyGram International et PayPal Holdings ont également affiché une hausse du chiffre d'affaires et des transactions au troisième trimestre.

Le bond est d'autant plus notable que les envois de fonds, enracinés dans la nécessité, sont depuis longtemps des flux réguliers et fiables, et plus sensibles à l'emploi et à la croissance que les mouvements de devises.

Le dollar joue un rôle prépondérant dans les transferts de fonds car de nombreux salariés sont payés dans la devise américaine ou, pour les expatriés dans des endroits tels que Hong Kong ou le Golfe Persique, dans des devises qui y sont rattachées.

Certes, les mouvements de devises ne changent pas la motivation première de ces paiements et beaucoup de ceux qui envoient de l'argent chez eux y sont insensibles.

"On ne sait jamais ce qui va se passer avec ces taux", a déclaré Albert Javier, un Philippin-Américain vivant aux États-Unis qui envoie des fonds depuis près de deux ans.

"Je comprends tout à fait que les gens attendent et cherchent à obtenir le meilleur taux de change, mais pour moi, il est plus important que ma famille reçoive l'argent dont elle a besoin, quand elle en a besoin."

Pourtant, Western Union et Wise ont tous deux noté que la force relative des devises a tendance à influencer les volumes, et pour Rodica, le marin philippin, qui a 26 ans, cela a constitué un coussin pour sa compagne et ses filles jumelles en temps incertain.

"Lorsque j'ai commencé ma carrière dans la marine il y a quelques années, un dollar valait environ 47 pesos, mais aujourd'hui, il vaut plus de 58 pesos", a déclaré M. Kharl, soit une augmentation de plus de 23 %.

"Certains d'entre nous arrivent à égaler ou à ne pas être trop affectés par l'inflation parce que nous gagnons en dollars américains."