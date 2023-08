MoneyLion Inc, (MoneyLion), anciennement Fusion Acquisition Corp, est une société de technologie financière. La société fournit une plateforme de services bancaires mobiles et d'adhésion financière qui permet aux gens de prendre le contrôle de leurs finances. Elle propose une plateforme financière numérique qui offre des solutions bancaires, d'emprunt et d'investissement. La plateforme de MoneyLion propose une gamme de services financiers, notamment des prêts, des cartes de crédit, des prêts hypothécaires, des produits d'épargne et d'assurance. Sa plateforme de produits comprend RoarMoney, MoneyLion Investing, Instacash Earned Income Advances, Credit Builder Plus et Financial Heartbeat. Son RoarMoney est un compte de dépôt à vue numérique avec zéro minimum, des caractéristiques et des récompenses. MoneyLion Investing est un compte d'investissement en ligne qui propose l'accès à des comptes gérés séparément investis sur la base de portefeuilles modèles composés de fonds négociés en bourse (ETF). Instacash est un produit d'avance à taux annuel effectif global (TAEG) de 0 % qui permet aux clients d'accéder à leurs dépôts de revenus récurrents.