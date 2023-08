Moneysupermarket.com Group PLC est une société basée au Royaume-Uni qui exploite des sites de comparaison de prix pour les assurances, l'argent, les services à domicile et d'autres produits. Ses segments comprennent l'assurance, l'argent, les services à domicile, les voyages et le cashback. Les services du segment Assurance comprennent les clients qui effectuent des transactions pour une police d'assurance sur le site Web du fournisseur, son site Web ou un appel téléphonique. Le segment Argent comprend les clients qui effectuent des transactions pour des produits financiers tels que des cartes de crédit, des prêts et des hypothèques sur le site Web du fournisseur. Le segment des services à domicile comprend les clients qui effectuent des transactions pour des produits de services à domicile tels que l'énergie et le haut débit sur le site Web du fournisseur, son site Web ou un appel téléphonique. Le segment Voyages comprend les clients effectuant la transaction pour des produits de voyages sur le site Web du fournisseur ou sur son site Web. Le segment Cashback comprend les clients effectuant des transactions pour des produits de vente au détail, de télécommunications, de services et de voyages.

Secteur Internet