(Alliance News) - Moneysupermarket.com Group PLC a déclaré lundi que des "transactions exceptionnelles" dans le domaine de l'assurance ont contribué à une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires en 2023, malgré l'absence de "revenus significatifs" dans le domaine de la commutation d'énergie.

Le site de comparaison de prix basé à Chester, en Angleterre, a déclaré que le revenu annuel a augmenté de 11% en glissement annuel pour atteindre 432,1 millions de livres sterling en 2023, contre 387,6 millions de livres sterling l'année précédente.

L'entreprise a déclaré que le chiffre d'affaires annuel du secteur de l'assurance avait augmenté de 28 % pour atteindre 220 millions de livres sterling.

Le bénéfice avant impôt a augmenté de 8,1 %, passant de 85,2 millions de livres sterling à 92,1 millions de livres sterling.

La société a légèrement augmenté son dividende final à 8,9 pence par action, contre 8,6 pence l'année précédente, ce qui porte le total des versements à 12,1 pence, contre 11,7 pence.

En ce qui concerne l'avenir, l'entreprise a déclaré qu'elle ne s'attendait pas à une augmentation du chiffre d'affaires lié au changement de fournisseur d'énergie en 2024, les comparaisons dans le secteur de l'assurance devenant "plus difficiles", en particulier au second semestre.

"Cependant, nos performances commerciales et la dynamique de notre exécution stratégique donnent au conseil d'administration la certitude que le groupe [bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement] se situera dans la fourchette de consensus actuelle du marché", a déclaré la société. Cette fourchette est comprise entre 133,8 millions et 146,2 millions de livres sterling. Cela représenterait une augmentation par rapport aux 131,9 millions de livres sterling de 2023.

Le directeur général, Peter Duffy, a déclaré : "Nous avons aidé les clients à économiser un nombre record de livres sterling : "Nous avons aidé nos clients à économiser un montant record de 2,7 milliards de livres sterling en 2023. Plus nous aidons les ménages à épargner, plus le groupe se développe. Nous sommes fiers qu'en ces temps difficiles pour les consommateurs, MoneySuperMarket, MoneySavingExpert et Quidco aient pu faire une réelle différence pour un si grand nombre d'entre eux."

Les actions de MoneySuperMarket ont baissé de 1,2 % à 248,32 pence chacune à Londres lundi matin.

