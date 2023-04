Le chiffre d'affaires trimestriel de Moneysupermarket bondit grâce aux secteurs du voyage et de l'assurance

(Alliance News) - Le site Web de comparaison de prix Moneysupermarket.com Group PLC a affiché mardi un premier trimestre solide, grâce à ses canaux d'assurance et de voyage.

La société basée à Chester, en Angleterre, a déclaré que le chiffre d'affaires du premier trimestre 2023 a augmenté de 15%, passant de 92,3 millions de livres sterling à 106,3 millions de livres sterling.

Les revenus de l'assurance ont fait un bond de 23 %, passant de 41,1 millions de livres sterling à 50,6 millions de livres sterling. Cela en fait la plus grande division de Moneysupermarket.

La branche Voyages de l'entreprise a vu son chiffre d'affaires bondir de 63 %, passant de 3,3 millions de livres sterling à 5,4 millions de livres sterling, grâce à la reprise de Covid-19.

Les conditions du marché de gros de l'énergie et l'introduction de mesures de soutien du gouvernement britannique, y compris la garantie des prix de l'énergie, signifient qu'il est peu probable que le changement d'énergie revienne en 2023, a déclaré Moneysupermarket.

En ce qui concerne l'avenir, Moneysupermarket a déclaré qu'il était confiant dans la réalisation des attentes du marché pour l'ensemble de l'année. Les marchés s'attendent actuellement à ce que le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement se situe entre 121,1 millions et 129,2 millions de livres sterling. En 2022, la société a déclaré un Ebitda de 115,5 millions de livres sterling.

Le directeur général, Peter Duffy, a déclaré : "Il s'agit d'une solide performance tirée par la reprise dans les secteurs de l'assurance et des voyages. Notre stratégie, qui consiste à permettre aux gens d'économiser plus facilement sur leurs factures, fonctionne bien et signifie que nous aidons les consommateurs à faire face aux pressions liées au coût de la vie."

Les actions de Moneysupermarket étaient en hausse de 1,8 % à 252,60 pence chacune à Londres mardi matin.

