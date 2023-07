(Alliance News) - Moneysupermarket.com Group PLC a célébré lundi une forte performance au premier semestre, stimulée par la force de son segment Assurance.

Pour les six mois se terminant le 30 juin, la société basée à Chester, en Angleterre, a déclaré un bénéfice avant impôts de 53,3 millions de livres sterling, en hausse par rapport aux 42,1 millions de livres sterling de l'année précédente.

Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements a augmenté de 20 %, passant de 56,6 millions de livres sterling à 67,7 millions de livres sterling. Le bénéfice de base par action a augmenté de 25 % pour atteindre 7,6 pence, contre 6,1 pence l'année précédente.

Le chiffre d'affaires a également augmenté, de 11 %, à 213,8 millions de livres sterling, contre 193,2 millions de livres sterling l'année précédente. Parmi les segments à l'origine de cette hausse, Moneysupermarket.com a noté une croissance à deux chiffres dans les secteurs de l'assurance et des voyages, ce qui a permis de compenser les vents contraires dans d'autres secteurs verticaux.

Les revenus de l'assurance ont augmenté de 23 %, passant de 85,9 millions de livres sterling à 105,6 millions de livres sterling, tandis que les revenus des voyages ont bondi de 42 %, passant de 8,2 millions de livres sterling à 11,6 millions de livres sterling en glissement annuel.

Le chiffre d'affaires des services monétaires a quant à lui diminué de 2 %, passant de 53 millions de livres sterling à 51,9 millions de livres sterling. La hausse des taux d'intérêt, qui a eu un impact sur la conversion des prêts et des hypothèques, a joué un rôle préjudiciable.

En ce qui concerne l'avenir, Moneysupermarket.com a déclaré qu'il s'attendait à ce que les tendances observées dans les segments Money et Insurance se poursuivent. Sur la base des mesures de croissance, le conseil d'administration prévoit une performance se situant dans le haut de la fourchette des attentes du marché pour l'année.

"Notre objectif est d'aider chacun à économiser de l'argent sur ses factures ménagères, ce qui n'a jamais été aussi vital à l'heure où les pressions liées au coût de la vie se font sentir. Mais notre site doit être facile à utiliser. Et c'est là que nous avons bien progressé. La technologie qui sous-tend nos marques de confiance a été modernisée et rendue de plus en plus commune dans l'ensemble du groupe. Plus elle est évolutive, plus notre activité est efficace et plus nous pouvons investir dans de nouveaux outils et des fonctions personnalisées qui aident les gens à économiser sur une plus grande partie de leurs factures", a déclaré Peter Duffy, directeur général de l'entreprise.

L'entreprise a déclaré un dividende intérimaire de 3,2 pence, soit une augmentation de 3 % par rapport aux 3,1 pence de l'année précédente.

Les actions de Moneysupermarket.com se négociaient 1,5 % plus haut, à 280,20 pence chacune.

