MongoDB, Inc. est une société spécialisée dans les plateformes de données pour développeurs. Sa plateforme de données pour développeurs est un ensemble intégré de bases de données et de services connexes qui permettent aux équipes de développement de répondre à la variété croissante des exigences des applications modernes. Ses principales offres sont MongoDB Atlas et MongoDB Enterprise Advanced. MongoDB Atlas est son offre de base de données multi-cloud gérée en tant que service, qui comprend un ensemble intégré de bases de données et de services connexes. MongoDB Atlas fournit aux clients une offre gérée qui comprend le provisionnement et la guérison automatisés, la surveillance complète du système, la sauvegarde et la restauration gérées, la sécurité par défaut et d'autres fonctionnalités. MongoDB Enterprise Advanced est son offre commerciale autogérée pour les entreprises, qui peut fonctionner dans le nuage, sur site ou dans un environnement hybride. L'entreprise fournit des services professionnels à ses clients, notamment des services de conseil et de formation. Elle compte plus de 40 800 clients issus de divers secteurs d'activité dans plus de 100 pays à travers le monde.

Secteur Logiciels