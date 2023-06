MongoDB, Inc. : Truist Securities optimiste sur le dossier

MongoDB, Inc. est une plateforme moderne de base de données à usage général. Sa plateforme permet aux développeurs de créer et de moderniser des applications dans une gamme de cas d'utilisation dans le cloud, sur site ou dans un environnement hybride. Sa principale offre commerciale de base de données est MongoDB Enterprise Advanced, qui comprend son serveur de base de données propriétaire, des capacités de gestion d'entreprise, des intégrations analytiques et un support technique. Elle propose également MongoDB Atlas, son offre de base de données hébergée sur le cloud (DBaaS) qui comprend l'infrastructure et la gestion de son offre de serveur communautaire. MongoDB Atlas est disponible sur les fournisseurs de cloud en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Le serveur de base de données d'entreprise MongoDB de la société, appelé Enterprise Server, est sa base de données propriétaire. Les autres produits de la société comprennent Community Server, une version gratuite de sa base de données. La société fournit également des services professionnels à ses clients, notamment des conseils et des formations.

Secteur Logiciels