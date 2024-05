MongoDB, Inc. est spécialisé dans le développement et l'exploitation d'une plateforme de base de données de développement. Le groupe propose la plateforme multicloud, intuitive et évolutive MongoDB, permettant aux développeurs de créer, de moderniser, de déployer et de gérer des applications dans les domaines de l'Intelligence Artificielle, de l'Edge computing, de l'Internet des objets, des applications mobiles et de la technologie de paiement. Le CA par source de revenus se répartit comme suit : - ventes d'abonnements (96,2%) ; - ventes de services (3,8%). A fin janvier 2023, le groupe compte plus de 40 800 clients. La répartition géographique du CA est la suivante : Amériques (60,9%), Europe-Moyen Orient-Afrique (28,2%) et Asie Pacifique (10,9%).

Secteur Logiciels