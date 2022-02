La Société d'investissement immobilier Monmouth annonce ses résultats pour le premier trimestre terminé le 31 décembre 2021

La Société d'investissement immobilier Monmouth a publié ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 décembre 2021. Pour le premier trimestre, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 41 millions d'USD, contre 36,85 millions d'USD un an plus tôt. Le chiffre d'affaires s'élève à 48,47 millions d'USD, contre 43,96 millions d'USD un an plus tôt. Le bénéfice net s'est élevé à 19,83 millions de dollars, contre 33,92 millions de dollars un an plus tôt.