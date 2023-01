Monnalisa, Standard Ethics confirme la notation et évalue la stratégie ESG

(Alliance News) - Monnalisa Spa a annoncé lundi que l'agence de notation Standard Ethics1 a confirmé sa notation EE- 'adequate' - ou investment grade -.

"La notation ESG de Standard Ethics avait été attribuée au Groupe Monnalisa pour la première fois en 2022, confirmant la trajectoire de croissance du Groupe dans la sphère ESG", rappelle l'entreprise dans une note.

L'agence Standard Ethics a également relevé l'attente à moyen-long terme à EE+ sur une période de 4-5 ans.

"À la base de l'amélioration obtenue, il y a le travail effectué au cours de l'année 2022 par le Groupe principalement sur la gouvernance de la durabilité et les stratégies de développement durable, alignées sur la plupart des lignes directrices volontaires des Nations Unies, de l'OCDE et de l'Union européenne, parallèlement au reporting extra-financier établi conformément aux normes internationales adhérant aux pratiques et politiques ESG qui évoluent constamment par rapport à l'évolution des besoins en termes de durabilité."

Monnalisa a clôturé dans le vert de 3,6 pour cent à 2,86 euros par action.

