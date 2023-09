Monnalisa SpA (Monnalisa) est une société basée en Italie et active dans le secteur de la mode. La société fournit des vêtements pour enfants et nourrissons. Elle possède plusieurs marques, dont Monnalisa Bebe, Monnalisa Fun, Monnalisa , Jakioo, Chic Monnalisa, Hitch-Hiker et Monnalisa Couture. La distribution des produits Monnalisa s'effectue par le biais de quatre canaux, tels que la vente en gros, par l'intermédiaire de magasins multimarques indépendants ; la vente en gros, par l'intermédiaire de magasins monomarques en partenariat ; la vente au détail d'entreprise, par l'intermédiaire de magasins monomarques directs et la vente au détail en ligne, par l'intermédiaire de canaux de vente en ligne pour le consommateur final. Monnalisa opère dans plus de 50 pays, par le biais de magasins phares, de corners et de boutiques dans les Grands Magasins et les Boutiques.

Secteur Habillement et accessoires