MPS arbore de nombreuses caractéristiques qui séduisent les investisseurs. La société est active dans le domaine technologique, la croissance est fulgurante, les marges progressent de façon rapide, le bilan est sain, le management est habile et l’équipe de communication n’hésite plus à promouvoir les activités du groupe dans l’intelligence artificielle. MPS capitalisait à peine 1,3 Mds$ en 2013. Il en vaut désormais 35 Mds$ aujourd’hui. Voyons comment ce multi-bagger en est arrivé là.

MPS est une entreprise sans usine de production (modèle Fabless) active sur les marchés analogiques et à signaux mixtes, deux domaines clés des semi-conducteurs. Concrètement, les produits de la société (modules, circuits intégrés, puces) s’adressent à un grand nombre d’applications :

Les solutions de stockage, les ordinateurs portables et les imprimantes (27,3% du chiffre d’affaires)

Les centres de données et les postes de travail informatiques des entreprises (20,8%)

La connectivité pour l’automobile (20%)

Les appareils électroniques tels que les téléviseurs, les appareils ménagers, les consoles et l’éclairage (13,1%)

Les solutions de communications, principalement la 5G, les applications par satellite et les infrastructures (9,9%)

Les multiples besoins de l’industrie, notamment l’énergie, les compteurs intelligents, la sécurité et l’automatisation (8,9%)

Ci-dessous on voit la répartition du chiffre d’affaires par activité. Au fil des années, MPS a complètement réorganisé son portefeuille vers des applications à plus forte valeur ajoutée, notamment les centres de données, les postes de travail informatiques, l’automobile et le stockage (source : MPS, Investor Presentation)

En s’adressant à des marchés en constante évolution et en s’appuyant sur l’innovation, MPS a adapté ses technologies aux nouvelles attentes. Par exemple, dans les années 2010, le segment Consumer (appareils technologiques pour le grand public) représentait 65,1% du chiffre d’affaires, contre seulement 13,1% aujourd’hui. Dorénavant, les besoins dans le stockage et les centres de données sont bien plus conséquents que dix ans auparavant. Par conséquent, ces deux domaines représentent 48,1% des ventes contre à peine 10,4% en 2010.

Evolution du marché adressable (source : MPS)

Cette adaptation constante constitue l’une des principales forces de MPS. L’entreprise surfe sur les tendances. Les serveurs, les centres de données et l’IA devraient représenter une grande partie du chiffre d’affaires dans les années à venir. Nvidia est depuis peu devenu un important client dans ces domaines. Dans l'automobile, c’est la même chose. MPS commercialise des puces pour le véhicule électrique, principalement pour l'onduleur de traction (qui constitue une grande partie du groupe motopropulseur), les chargeurs embarqués et les stations de charge rapide.

MPS monte en puissance dans certains domaines clés de la tech (source : MPS Analyst Presentation)

Même chose dans l’automobile avec quelques exemples d’utilisation des puces (source : MPS)

Au niveau financier, MPS a peu de choses à se reprocher. La rentabilité a progressé de manière impressionnante puisque la marge opérationnelle est passée de 18,7 % en 2013 à 35,2% l’an dernier. Le modèle sans usine permet à la société de limiter ses coûts. Les investissements de croissance, que l’on retrouve sous le nom de capex dans le compte de résultat, représentent à peine plus de 3% du chiffre d’affaires. Par conséquent, cette parfaite tenue des comptes permet de présenter des bénéfices par action en hausse exponentielle sur la dernière décennie en dépit du nombre d’actions qui a augmenté de 29,1%. La trésorerie est bien garnie, à presque 1Md$. Les dirigeants sont actionnaires (3% en cumulé pour le fondateur et le PDG). Enfin de manière générale, MPS publie au-delà des attentes.

Cette qualité se paye cher. Surtout dans le secteur technologique. Le PER ressort à près de 80 fois pour cette année et pas loin de 60 fois pour l’exercice suivant. La valeur d’entreprise représente plus de 16 fois le chiffre d’affaires. C’est colossal. Mais les derniers résultats publiés ont montré une forte demande pour les modules de contrôle et d’autres matériels utilisés dans l’IA. Et à l’image de Nvidia ou de Super Micro Computer, les investisseurs ne comptent plus quand il s’agit d’IA et de profits futurs gigantesques. La valorisation caractérise donc aussi des attentes majeures sur la croissance à venir. Mais attention, le moindre faux pas risque d'être violemment sanctionné.

MPS est une entreprise de qualité et de croissance. Tous les paramètres fondamentaux sont au vert. En plus, la visibilité est bonne et la société surfe sur la tendance de l’IA. Par conséquent, il convient d’éviter de trop se fier aux ratios de valorisations avec un tel spécimen, surtout dans la période actuelle. Malgré tout, le cours actuel est proche de l’objectif moyen des 19 analystes qui suivent le titre, soit 749$. Un repli du titre pourrait être mis à profit pour le long terme.

MPS vs S&P500 depuis 2013 (source : Zonebourse)