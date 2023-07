MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. : Raymond James favorable sur le dossier

Monolithic Power Systems, Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions d'électronique de puissance hautes performances à base de semi-conducteurs. Les produits du groupe comprennent notamment des modules d'alimentation, des solutions de gestion de l'alimentation (convertisseurs de puissance, régulateurs, systèmes de surveillance de la tension, circuits intégrés, systèmes d'alimentation électrique par câble Ethernet, pilotes de grille, contrôleurs, systèmes d'alimentation USB, systèmes de distribution de puissance, etc.), des convertisseurs AC/DC, des composants analogiques, des capteurs, des inducteurs et des solutions de gestion des batteries. Le CA par marché se répartit comme suit : - informatique et stockage de données (30,8%) : composants et dispositifs utilisés dans les réseaux de stockage, les ordinateurs, les imprimantes, les serveurs et les postes de travail ; - électronique grand public (23,4%) : composants pour décodeurs, moniteurs, consoles de jeux, systèmes d'éclairage, chargeurs, appareils ménagers, téléphones mobiles, dispositifs portables, GPS, téléviseurs, chaînes stéréo et appareils photo ; - automobile (16,9%) : solutions pour les applications d'info-divertissement et les systèmes avancés d'aide à la conduite et de connectivité ; - applications industrielles (15,3%) : solutions pour générateurs d'énergie, systèmes de sécurité, systèmes de points de vente, compteurs intelligents et autres équipements industriels ; - télécommunications (13,6%) : composants et dispositifs utilisés dans les infrastructures réseau et de télécommunications, les routeurs, les modems et les applications sans fil. A fin 2021, le groupe dispose de 3 sites de production implantés en Chine. La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (3%), Chine (58%), Taïwan (14%), Corée du Sud (7,7%), Europe (7,1%), Japon (5,7%) et Asie du Sud-Est (4,5%).