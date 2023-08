Monopar Therapeutics Inc. est une société biopharmaceutique en phase clinique. La société se concentre principalement sur le développement de produits thérapeutiques destinés aux patients atteints de cancer. Son portefeuille de produits comprend Validive, la camsirubicine, MNPR-101 et MNPR-202. Le Validive est un comprimé buccal mucoadhésif, premier de sa catégorie, pour la prévention de la mucosite orale sévère (MOS) induite par les radiations chez les patients atteints de cancer oropharyngé. Sa camsirubicine est un nouvel analogue de la doxorubicine sélectif de la topoisomérase II-alpha en phase clinique, conçu spécifiquement pour conserver une activité anticancéreuse tout en minimisant les effets toxiques sur le cœur. Le MNPR-101 est un anticorps monoclonal humanisé conçu pour se lier à un récepteur de surface cellulaire spécifique présent sur les cellules cancéreuses, le récepteur de l'activateur du plasminogène urokinase (uPAR), et pour interrompre plusieurs voies nécessaires à la croissance et à la progression des tumeurs. Le MNPR-202 est un analogue de la camsirubicine à un stade précoce pour divers cancers.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale