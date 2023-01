MonotaRO Co., Ltd. : Jefferies & Co. est neutre

Données financières JPY USD EUR CA 2022 227 Mrd 1 721 M 1 610 M Résultat net 2022 18 453 M 140 M 131 M Tréso. nette 2022 2 521 M 19,1 M 17,9 M PER 2022 50,0x Rendement 2022 0,74% Capitalisation 923 Mrd 6 997 M 6 547 M VE / CA 2022 4,05x VE / CA 2023 3,43x Nbr Employés 994 Flottant 49,2% Graphique MONOTARO CO., LTD. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique MONOTARO CO., LTD. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 7 Dernier Cours de Clôture 1 857,00 JPY Objectif de cours Moyen 2 360,71 JPY Ecart / Objectif Moyen 27,1% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Masaya Suzuki Manager-Marketing Kinya Seto Chairman Tetsuya Koda Executive Officer & Manager-Administration Masahiro Kishida Independent Outside Director Mari Sagiya Independent Outside Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) MONOTARO CO., LTD. 0.00% 6 997 AMAZON.COM, INC. 0.00% 856 939 JD.COM, INC. 0.00% 87 872 JD HEALTH INTERNATIONAL INC. 0.00% 29 098 COUPANG, INC. 0.00% 26 041 ETSY, INC. 0.00% 15 055