MonotaRO Co.,Ltd. est une société basée au Japon dont l'activité principale est la vente de matériaux indirects d'usine. La société vend des matériaux indirects d'usine à des clients, principalement des petites et moyennes entreprises manufacturières au Japon et à l'étranger, par correspondance en utilisant le commerce électronique (distribution basée sur Internet). La société publie les produits achetés auprès de grossistes et de fabricants nationaux et étrangers dans le catalogue en ligne de son site web et dans le catalogue papier distribué à chaque client, et les vend directement aux utilisateurs finaux nationaux et étrangers. Les produits traités par l'entreprise sont principalement des matériaux indirects d'usine, tels que des consommables et des produits de réparation qui sont couramment utilisés dans les usines. La société est également impliquée dans le développement de marques privées pour certains produits très demandés par les clients.