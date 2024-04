Monrif SpA est une société basée en Italie, principalement engagée dans le secteur de l'édition. La société publie quatre quotidiens, dont QN Quotidiano Nazionale, Il Resto del Carlino, La Nazione et Il Giorno ; deux magazines mensuels, dont Cavallo Magazine & Lo Sperone et Dossier, ainsi qu'un hebdomadaire, L'Enigmistica. En outre, elle est active dans la publication d'informations sur Internet. Monrif SpA fournit également des services d'impression à des tiers. L'agence de publicité de la société opère par le biais de succursales nationales et d'agences locales. Monrif SpA gère également une chaîne d'hôtels sous la marque Monrif Hotels. En outre, par l'intermédiaire de sa filiale, la société est présente dans le secteur de l'immobilier. La société détient des participations dans une filiale à part entière, EGA Emiliana Grandi Alberghi Srl.

Secteur Edition