Monro envisage des réformes après la pression de la société activiste Ides Capital

Le chef de la direction de Monro, Michael Broderick, qui a pris la tête de l'entreprise l'année dernière, a déclaré aux investisseurs et aux analystes, lors d'une conférence téléphonique sur les résultats, que le conseil d'administration avait engagé une société de recherche pour l'aider à trouver de nouveaux candidats au poste d'administrateur et qu'il cherchait à engager un conseiller financier pour discuter des options de recapitalisation de ses actions.

Le conseiller financier aiderait à travailler sur des changements qui "permettraient à toutes les actions en circulation de Monro d'avoir un vote par action et d'éliminer le droit de veto d'une catégorie d'actions sur une autre", a déclaré Broderick.

Bien qu'aucune décision finale n'ait été prise, l'annonce de mercredi a trouvé un écho auprès des investisseurs qui ont été frustrés par l'affaissement du cours de l'action de Monro et l'emprise serrée de l'investisseur majoritaire de la société, le banquier d'affaires Peter Solomon.

La société est actuellement évaluée à 1,5 milliard de dollars et le cours de ses actions a chuté de 22 % depuis janvier.

Les investisseurs ont depuis longtemps fait savoir qu'ils souhaitaient que chaque action de la société ait une voix, mais Monro a déclaré qu'elle ne pouvait pas modifier sa structure d'actions sans le consentement de Solomon.

Solomon, 84 ans, est en mesure d'annuler les votes de tous les autres actionnaires car il possède toutes les actions privilégiées de classe C en circulation de Monro.

La pression s'est accrue sur Monro depuis que la société d'investissement Ides Capital a commencé à faire pression pour des changements il y a deux ans. Elle s'est intensifiée en août lorsque les actionnaires ont refusé de réélire deux administrateurs du conseil.

Ides, fondée en 2015 par Dianne McKeever et Rob Longnecker, a commencé par demander de meilleurs rendements, des opérations améliorées et une salle du conseil et une main-d'œuvre plus diversifiées. Plus récemment, Ides a demandé la création d'un comité d'examen stratégique afin d'explorer des alternatives pour l'entreprise.