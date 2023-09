Monroe Capital Corporation est une société d'investissement à capital fixe et à gestion non diversifiée. L'objectif d'investissement de la société est de maximiser le rendement total pour ses actionnaires sous la forme d'un revenu courant et d'une appréciation du capital en investissant dans des dettes garanties de premier rang, des dettes garanties unitranche et des dettes garanties junior et, dans une moindre mesure, dans des dettes subordonnées non garanties et des investissements en actions. Elle se concentre sur la fourniture de solutions de financement principalement aux entreprises du marché intermédiaire inférieur aux États-Unis et au Canada. Elle fournit des solutions de financement personnalisées axées principalement sur les dettes garanties de premier rang, les dettes garanties de second rang et les dettes garanties unitranche (une combinaison de dettes garanties de premier rang et de dettes garanties de second rang dans la même facilité) et, dans une moindre mesure, les dettes subordonnées non garanties et les investissements en actions, y compris les co-investissements en actions privilégiées et ordinaires, et les bons de souscription. Monroe Capital BDC Advisors, LLC sert de conseiller en investissement de la société.