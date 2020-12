L'ancien directeur financier de Monsanto prend les rênes de Roquette

Paris (awp/afp) - Le groupe familial français Roquette, spécialiste des ingrédients alimentaires, protéines végétales et excipients pharmaceutiques, a nommé l'ancien directeur financier du semencier Monsanto, le Français Pierre Courduroux, comme directeur-général pour succéder au belge Jean-Marc Gilson, devenu PDG de Mitsubishi Chemical au Japon.

"Notre volonté d'innovation et notre vision à long terme en tant qu'entreprise familiale continueront d'être essentielles afin de répondre à notre objectif d'améliorer le bien-être de millions de personnes dans le monde tout en prenant soin de notre planète", a indiqué dans un communiqué M. Courduroux, diplômé de l'EM Lyon et de l'université Washington à Saint-Louis, Missouri.

M. Courduroux, nommé directeur financier de Roquette en octobre après avoir été celui du semencier américain Monsanto récemment racheté par l'allemand Bayer, "apporte une vaste expérience internationale", précise Roquette.

"Il a occupé des postes de direction en France, en Belgique, en Suisse et aux Etats-Unis. Dans ces rôles, il a conduit des améliorations significatives dans des domaines tels que la gestion des risques, la structure du capital et les projets de croissance, tout en dirigeant l'organisation financière vers un modèle s'appuyant sur des services partagés et un système informatique globalisé", précise Roquette.

Son prédécesseur doit prendre la direction de Mitsubishi Chemical à compter du 1er avril, avait indiqué le groupe nippon le 23 octobre dernier.

Basé à Lestrem dans le nord de la France, Roquette revendique un chiffre d'affaires annuel de 3,7 milliards d'euros pour 8.670 collaborateurs dans le monde.

Il compte 23 sites de production au total dans 10 pays (Allemagne, Brésil, Chine, Espagne, France, Inde, Italie, Lituanie, Royaume-Uni, Etats-Unis).

Roquette est notamment l'un des leaders mondiaux et l'une des deux sociétés en France spécialisée dans l'extraction et la texturation de protéines de pois, procédé utilisé pour les burgers végétaux, qui ont le vent en poupe dans l'agroalimentaire. Un de ses grands clients est d'ailleurs l'américain Beyond Meat.

Outre son site historique de Vic-sur-Aisne en France, Roquette construit une usine au Manitoba (Canada), appelée à être l'une des plus importantes du monde pour l'extraction de protéines de pois.

Le groupe Roquette, créé en 1933 par les frères Germain et Dominique Roquette à partir d'une usine d'amidonnerie, s'est diversifié depuis dans les ingrédients végétaux et la pharmacie. Il est présidé par Edouard Roquette, petit-fils des fondateurs.

afp/lk