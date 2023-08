Monster Beverage Corporation est spécialisé dans le développement et la commercialisation de boissons sans alcool. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - boissons énergétiques (94,2%) : notamment marques Monster Energy®, Caffé Monster®, Espresso Monster®, Java Monster®, Monster Dragon Tea®, Monster Hydro®, Monster HydroSport Super Fuel®, Monster MAXX®, Monster Rehab®, Muscle Monster® Energy Shakes, Reign Total Body Fuel TM et Reign Inferno TM Thermogenic Fuel ; - boissons non gazeuses (5,3%) : jus de fruits, thés glacés, eaux aromatisées, boissons à base de lait, etc. (marques BPM®, BU®, Burn®, Full Throttle®, Gladiator®, Live+®, Mother®, Nalu®, NOS®, Play®, Power Play®, Predator®, Relentless®, Samurai® et Ultra Energy®) ; - autres (0,5%) : notamment sodas (marques Hansen et Blue Sky). La fabrication et la mise en bouteille des produits sont assurées par des sous-traitants. La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis et Canada (65,7%), Europe-Moyen Orient-Afrique (19,9%), Asie-Pacifique (8,5%) et Amérique latine et Caraïbes (5,9%).

Secteur Boissons non alcoolisées