Montage Gold Corp. est une société canadienne d'exploration et de développement de métaux précieux. La société est principalement engagée dans l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés minières en Afrique. Elle se concentre sur l'exploration et le développement de propriétés en Côte d'Ivoire. La propriété de la société est le projet aurifère de Kone. Le projet Kone Gold (KGP) est situé à environ 350 kilomètres au nord-ouest de Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, et à environ 600 km au nord-ouest d'Abidjan, la capitale commerciale du pays. Le terrain initial de la société comprenait le permis de recherche de Koné (PR 262), d'une superficie de 300 kilomètres carrés (km2), le permis de recherche de Faradougou (PR 748), d'une superficie de 362 km2, et trois demandes de permis de recherche d'une superficie totale de 780 km2. Le permis d'exploration de Koné abrite le gisement de Koné qui comprend une ressource minérale indiquée.

Secteur Or