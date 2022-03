MND : exposé en Russie pour deux contrats

Dans un point sur son exposition en Russie, MND rappelle avoir gagné en 2021 deux contrats auprès de stations de ski dans ce pays, pour la réalisation d'un système d'enneigement automatique et de remontées mécaniques.



Au 31 décembre, ils représentaient un montant de commandes restant à facturer de 19,6 millions d'euros, étalé sur trois exercices jusqu'à fin juin 2024. Les commandes à facturer sur son second semestre 2021-22 au titre de ces deux contrats s'élèvent à un million d'euros.



MND ajoute évaluer en permanence les conséquences de la situation sur ses activités, et se tenir informé des différentes directives nationales et européennes concernant les relations économiques avec la Russie, afin de prendre les mesures appropriées.



