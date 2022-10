MND : perte nette réduite en 2021-22

MND a publié vendredi soir un résultat net de -13,9 millions d'euros au titre de son exercice 2021-22, en amélioration de cinq millions, ainsi qu'un EBITDA ajusté plus que doublé (+142%) à 6,3 millions, soit une marge de 8,6% contre 6,3% un an plus tôt.



Le fournisseur d'infrastructures pour la montagne et les loisirs à sensation a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 74,1 millions d'euros, en progression de 81%, après deux exercices fortement perturbés par la pandémie et ses conséquences sanitaires.



Revendiquant un carnet de commande de 81,8 millions d'euros à fin juin, dont 55,3 millions de commandes fermes à facturer en 2022-23, MND vise une nouvelle année 2022-23 de croissance de son activité et d'amélioration de sa rentabilité (EBITDA ajusté).



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.