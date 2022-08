MND : progression de 81% du CA annuel

MND, spécialiste de la mobilité par câble, des équipements en montagne et des infrastructures de loisirs à sensations, annonce avoir réalisé un chiffre d'affaires en forte progression de 81% à 74,1 millions d'euros pour son exercice 2021-22.



Toutefois, les tensions en matière d'approvisionnement et sur les chaînes logistiques, renforcées par le conflit en Ukraine, ont perturbé le déroulement de l'activité sur les derniers mois de l'exercice, entraînant des décalages de livraisons ou des reports de projets.



Malgré ces décalages et l'accroissement des tensions sur les prix, MND confirme son objectif d'amélioration de la rentabilité en 2021-22 par rapport à l'exercice précédent (2,6 millions d'euros d'EBITDA ajusté en 2020-21).



Avec d'ores et déjà 55,3 millions d'euros de commandes fermes à facturer en 2022-23, il se fixe pour objectif d'enregistrer une nouvelle année de croissance de son activité et de poursuivre l'amélioration de sa rentabilité (EBITDA ajusté).



