MND : un chiffre d'affaires annuel en progression de 27%

MND , groupe industriel spécialiste de la mobilité par câble, des systèmes d'enneigement, de la sécurité en montagne et des infrastructures de loisirs à sensations, a publié son chiffre d'affaires consolidé au titre de l'exercice 2022/2023, clos le 30 juin 2023. Sur la période, le chiffre d'affaires consolidé s'est établi à 94 millions d'euros, en progression organique de 27% par rapport à l'exercice 2021/2022. 47% de l'activité a été réalisée en France (contre 39% sur l'ensemble de l'exercice 2021/2022), 8% en Europe hors France et 45% dans le reste du monde.



Au 30 juin 2023, le carnet de commandes fermes s'élevait à 140,1 millions d'euros, en forte progression par rapport au 31 décembre 2022, et à comparer à 81,8 millions d'euros un an plus tôt.



MND, qui publiera ses résultats annuels le 27 octobre, aborde l'exercice 2023/2024 avec confiance et vise le franchissement symbolique des 100 millions de chiffre d'affaires annuel sur ce nouvel exercice. Il table par ailleurs sur une amélioration plus marquée de sa rentabilité (EBITDA ajusté) " bénéficiant pleinement des effets de réorganisation et de structuration opérés au cours des dernières années et de ses nouvelles capacités industrielles "









