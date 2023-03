Montagne et Neige Developpement : Approbation de l'assemblée générale des actionnaires de MND pour la mise en oeuvre de l'accord de restructuration financière en vue de la poursuite du plan stratégique ' Succeed Together 2024 '

Le Conseil d'administration de MND qui s'est tenu le 10 mars 2023 consécutivement à l'assemblée générale des actionnaires a constaté la réalisation définitive des augmentations de capital réservées d'un montant global de 136,6 M€ souscrites par compensation des créances que Cheyne et Cheydemont détenaient à l'encontre de la Société, à hauteur respectivement de 135,5 M€ et 1,1 M€ (les « Augmentations de Capital ») au prix unitaire de 2,00 € par action avec suppression du droit préférentiel

Pour rappel, cet Accord, associant Cheyne, Xavier Gallot-Lavallée et les principaux actionnaires, Montagne & Vallée et Cheydemont ayant déclaré agir de concert, vise à renforcer la structure financière du Groupe en rétablissant son équilibre bilantiel et en le dotant des liquidités nécessaires pour lui permettre de mener à bien sa croissance et ses investissements dans le cadre de son plan stratégique

Les actionnaires de MND (Euronext Growth - FR00140050Q2 - ALMND) (la « Société », et avec ses filiales, le « Groupe »), groupe industriel français spécialiste de la mobilité par câble, des systèmes d'enneigement, de la sécurité en montagne et des infrastructures de loisirs à sensations, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire le vendredi 10 mars 2023, au siège social de la société, afin de se prononcer sur les résolutions nécessaires à la mise en œuvre des opérations prévues par l'accord de restructuration financière (l'« Accord ») avec les principaux partenaires financiers de la Société, Cheyne European Strategic Value Credit Fund (« Cheyne ») et l'État français par l'intermédiaire du Fonds de Développement Économique et Social (FDES), annoncé par voie de communiqué de presse le 12 janvier 2023.

Pour rappel, par décision en date du 27 janvier 2023, l'Autorité des marchés financiers (AMF) a octroyé au concert constitué par Cheyne, Xavier Gallot-Lavallée, Montagne & Vallée et Cheydemont des dérogations à l'obligation de dépôt d'une offre publique d'achat sur les actions MND sur le fondement des articles 234-9 2° et 234-9 7° de son règlement général.

14 mars 2023 - 8h00, Sainte-Hélène-du-Lac, France

Cessibilité : libre

Admission des BSA aux négociations : non

Le calendrier de l'émission gratuite des BSA est le suivant :

13 mars 2023 Publication de l'avis Euronext d'annonce de l'attribution gratuite de BSA 15 mars 2023 Détachement des BSA 16 mars 2023 Record date de l'attribution gratuite de BSA 17 mars 2023 Reglement-livraison des BSA sur le compte des teneurs de comptes

Les BSA seront émis et attribués gratuitement aux actionnaires de la Société inscrits en compte au 16 mars 2023 à l'issue de la séance de Bourse (record date de l'attribution). Ainsi, compte tenu des délais de dénouement des ordres de vente et d'achat, les derniers ordres permettant de bénéficier des BSA devront être passés au plus tard le 14 mars 2023 à la clôture du marché d'Euronext Growt à Paris. L'émission des BSA ne donnera pas lieu à l'émission d'un prospectus.

Les modalités de cette attribution gratuite de BSA et les caractérisques des BSA et des actions issues de l'exercice des BSA sont détaillées dans un document intitulé « Caractéristiques des BSA et des actions issues de l'exercice des BSA » disponible sur le site internet de MND, espace Investisseurs, rubrique Informations financières, section Autres documents financiers.

ÉVOLUTION DE LA GOUVERNANCE

La Société communiquera prochainement sur la nouvelle composition du Conseil d'administration, avec l'arrivée de trois nouveaux membres nommés sur proposition de Cheyne, afin de refléter l'évolution de l'actionnariat.

CALENDRIER FINANCIER ▪ Résultats semestriels 2022/2023 : 26 avril 2023

Les publications interviendront après la clôture des marchés d'Euronext Paris.

