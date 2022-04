Montagne et Neige Developpement : Au salon Mountain Planet, MND dévoile la future télécabine 10 places de Saint-Lary, ses dernières innovations, et la plus grande tyrolienne à pylône du monde

COMMUNIQUE DE PRESSE

27 avril 2022, Sainte-Hélène-du-Lac, France

Au salon Mountain Planet, MND dévoile la future télécabine 10 places de Saint-Lary, ses dernières innovations, et la plus grande tyrolienne à pylône du monde

Le groupe industriel français MND, spécialiste de la mobilité par câble, des systèmes d'enneigement, de la sécurité en montagne et des infrastructures de loisirs à sensations dévoile ses nouveautés et dernières innovations à l'occasion du salon international de l'aménagement en montagne Mountain Planet à Grenoble/Alpexpo du 26 au 28 avril 2022. Plus de 18 000 visiteurs professionnels en provenance de plus de 70 pays sont attendus pour ce rendez-vous international de l'aménagement de la montagne, vitrine des tendances des marchés pour les professionnels et l'écosystème mondial de la montagne (industriels, élus, collectivités, hébergeurs, exploitants de domaines skiables…).

Saint-Lary, le plus grand domaine skiable des Pyrénées françaises confie à MND ROPEWAYS la construction de trois remontées mécaniques stratégiques

Altiservice, acteur incontournable des domaines skiables du massif pyrénéen, a choisi le groupe industriel français MND, pour construire sur son domaine trois nouvelles installations de remontées mécaniques : la télécabine de « Espiaube » et deux télésièges débrayables 6 places, « Forêt » et « Tourette ». Remporté en 2021, c'est le plus gros investissement de transport par câble en France pour l'hiver 2022/2023 en montagne. La télécabine de « Espiaube » renforce le secteur du même nom, véritable lieu de rencontres entre le pied des pistes ainsi que le Col du Portet (2215 m d'altitude) et le sommet de la Tourette (2320 m d'altitude). Cette nouvelle télécabine 10 places fonctionnera l'hiver et l'été et sera livrée avec les cabines du constructeur MND ROPEWAYS, pour un confort optimal des usagers skieurs et piétons. L'installation intègre un garage automatique de stockage des cabines en gare aval qui permettra d'améliorer le taux de disponibilité de l'appareil et d'en réduire les coûts de maintenance. Les deux télésièges débrayables 6 places, « Forêt » et « Tourette » fluidifieront le parcours client et amélioreront les liaisons intra-stations. Les infrastructures de « Tourette » et de « Espiaube » assurent ensemble la connexion au cœur de la station et seront livrés pour l'hiver 2022, tandis que l'appareil « Forêt » sera mis en service en 2023.

Chiffres clés

Espiaube : Longueur 1862 m / dénivelé 724 / 2800 p/h / temps de parcours : moins de 6 min Tourette : Longueur 1290 m /dénivelé 292 m / 2800 p/h / temps de parcours : 4 min

Forêt : Longueur 1560m / dénivelé 604m / 2400 p/h / temps de parcours : 5 min

Chamrousse, montagne 4 saisons avec la plus longue tyrolienne à pylones du monde et une passerelle suspendue de 130 mètres au-dessus du couloir de Casserousse.

Pour accompagner le développement de l'attractivité hiver comme été de la station de Chamrousse, en Isère, MND construira une tyrolienne géante et une passerelle suspendue. D'une longueur de 1 904 mètres, il s'agit de la plus grande tyrolienne avec deux pylones intermédiaires et 600 mètres de dénivelé. Elle sera tendue entre le sommet de la Croix de Chamrousse à 2 253 mètres et le Coeur de station à Recoin, sur le trace de la télécabine. La passerelle de 130 mètres survolera la piste noire des couloirs de Casserousse, piste mythique des Jeux Olympiques de Grenoble en

1968. Les chantiers débuteront ce printemps pour une mise en service à l'automne.

MND dévoile ses dernières innovations à l'occasion de Mountain Planet

Avawatch TM : l'intelligence artificielle pour modéliser le risque avalanche

Leader mondial du contrôle à distance des avalanches, MND SAFETY a mis au point un dispositif autonome placé dans le couloir en aval de l'exploseur qui détecte le passage de l'avalanche et modélise son importance. Des données clés pour les opérateurs qui, à distance, doivent pouvoir s'assurer du tir pour garantir la bonne sécurisation de la piste, de la route ou de l'infrastructure protégée.

O'Bell'XTM option +

O'BellX TM est un système amovible de déclenchement d'avalanches à distance basé sur l'explosion d'un mélange gazeux hydrogène/oxygène à l'intérieur d'un cône ouvert. Ce système non-polluant, à l'impact visuel faible et entièrement amovible respecte l'environnement et convient aux réserves naturelles et sites protégés. Le nouveau l'O'BellX TM option + a déjà été installé et mis en service cet hiver sur 7 sites dans le monde, dont 5 en France : Val Thorens, Morzine, Flaine, Les Carroz et Les 7 Laux). L'O'BellX TM option + offre une puissance de tir deux fois plus importante que sa version initiale, pour mieux s'adapter à tous les terrains intégrant tous les avantages d'un appareil 100% amovible grâce à son crochet de transport breveté facilitant son installation et sa maintenance par héliportage.

Un nouveau logiciel pour piloter à distance les systèmes de déclenchement d'avalanches

Pour réagir le plus rapidement possible face au risque avalanche et pour le piloter à distance, MND SAFETY déploie la dernière génération de son logiciel de contrôle à distance. Accessible sur PC, tablette ou smartphone, cette nouvelle interface digitale permet une utilisation plus intuitive et intègre toutes les fonctionnalités existantes ainsi que le pilotage de toutes les dernières solutions de sécurisation de MND SAFETY.

MND SNOW facilite la gestion des réseaux neige automatisés

Précurseur dans le pilotage par automatismes des installations d'enneigement avec le déploiement du premier logiciel dédié en 2002, MND SNOW lance une nouvelle version de son logiciel

d'exploitation. Optimisation des ressources, monitoring en temps réel, programmation intelligente de l'enneigement… Autant d'options historiques réinventées que de nouveautés comme le visionnage 3D pour une gestion du parc plus efficace.

À propos de MND

MND est un groupe industriel français spécialiste de la mobilité par câble, des systèmes d'enneigement, de la sécurité en montagne et des infrastructures de loisirs à sensations. Avec plus de 3 000 clients dans 49 pays, MND contribue au quotidien sur ses 4 cœurs de métiers à la mobilité, aux loisirs et à la sécurité de tous en proposant des solutions éprouvées et durables issues de son expérience en montagne. Basé en Savoie, MND compte 300 collaborateurs et s'appuie sur 12 implantations internationales ainsi que 28 distributeurs pour développer ses activités dans le monde. MND est coté sur le marché Euronext Growth à Paris (FR00140050Q2 - ALMND).

