Montagne et Neige Developpement : MND remporte l'appel d'offres international pour l'aménagement 4 saisons du site de Chimgan en Ouzbékistan, grâce à son offre globale

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 28 février 2023 - 8h00, Paris, France MND remporte l'appel d'offres international pour l'aménagement 4 saisons du site de Chimgan en Ouzbékistan, grâce à son offre globale Dans le cadre de l'appel d'offres international pour l'aménagement du site de Chimgan en Ouzbékistan, la commission d'appel d'offres a attribué les contrats de fournitures pour le développement 4 saisons de la station de montagne ouzbèke au groupe industriel français MND pour un montant total de 100 M€. Co-financé par un prêt inter-gouvernemental de l'État français encadré par l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques), ce projet a pour objectif d'accélérer le développement du site touristique de Chimgan par la création de nouveaux équipements et installations 4 saisons. Située à moins de 1h30 de route de la capitale Tachkent, comptant pas loin de 4 millions d'habitants, Chimgan a pour ambition de devenir le premier site de loisirs de montagne d'Asie centrale. Le groupe français MND (Euronext Growth - FR00140050Q2 - ALMND) a été choisi pour l'intégralité des 6 lots, pour un montant global de 100 M€. L'ensemble de ces installations sera réalisé au cours des trois prochaines années. Sardor Minakhmetov, Directeur de la société de construction et d'exploitation de la station de montagne international 4 saisons de Chimgan ; rattachée au Ministère des Investissements et du Commerce extérieur de la République d'Ouzbékistan a déclaré : Nous sommes ravis d'attribuer l'ensemble des lots pour l'aménagement du site de Chimgan au groupe français MND à l'issue de cette procédure d'appel d'offre lancée en septembre

2022. Nous avons particulièrement apprécié le professionnalisme et l'expertise des équipes MND tout au long de ce projet avec la maîtrise d'œuvre des sociétés GEODE, MANIE Lives, PATRIARCHE, EPODE et CDA Management membres du Consortium Français d'assistance. Il y a eu une bonne compréhension de nos enjeux stratégiques et de nos contraintes environnementales. De plus, les visites de sites déjà équipés par MND nous ont confortés quant à la qualité et la durabilité de leurs équipements. L'approche de MND en tant que partenaire unique, capable de nous apporter une solution globale 4 saisons, a tout son sens à nos yeux : cela nous sécurise dès la phase de projet et jusqu'à sa réalisation. Nous sommes désormais impatients de voir cet ambitieux projet devenir réalité au cours des prochaines années. » Xavier Gallot-Lavallée, Président-directeurgénéral de MND, déclare : « Nous sommes heureux d'avoir été choisis par le Ministère des Investissements et du Commerce extérieur de la République d'Ouzbékistan pour le développement des activités touristiques de Chimgan.

La force de notre Groupe réside dans sa capacité à accompagner les responsables de ce projet avec une vision globale et à répondre aux enjeux stratégiques de cette destination touristique grâce à nos multiples solutions de mobilité, de loisirs et de sécurité. Ce nouveau succès commercial confirme encore une fois la pertinence de l'offre globale proposée par MND depuis plus de 20 ans. Notre Groupe possède une vision unique alliant réflexion collective des aménagements, solutions techniques performantes et responsabilité environnementale que MND promeut à travers son plan stratégique « Succeed Together 2024 ». Le gain de ce contrat, grâce à l'engagement de toutes les équipes de MND, illustre la confiance des pouvoirs publics ouzbeks dans la capacité du Groupe à proposer une approche « One partner, many solutions ». L'offre globale made in France de MND pour accompagner le site de Chimgan Usine MND à Saint-Hélène-du-Lac (73) Fort de son expérience, MND apporte sa vision intégrée et son savoir-faire made in France au site de loisirs de Chimgan, allant de la conception en passant par la fabrication - réalisées en majeure partie sur son site industriel à Sainte-Hélène-du-Lac en Savoie - et l'installation sur site jusqu'à la mise en service aux côtés du client. Une volonté forte de faire rayonner le Fabriqué en France » partout dans le monde grâce à un site qui allie innovation, excellence industrielle et efficience opérationnelle. Le contrat remporté par MND prévoit la conception, l'étude, la fabrication et l'installation des équipements suivants : Lot 1 : une télécabine débrayable 10 places pour l'accès à la station intermédiaire de la montagne Chimgan et les bâtiments d'accueil en station aval et station amont ;

Lot 2 : un téléphérique va-et-vient de 80 places avec accès au sommet du Mont Chimgan à 3 309 mètres d'altitude et les bâtiments d'accueil en station aval et au sommet du Mont Chimgan ;

Lot 3 : deux télésièges pinces fixes 4 places ;

Lot 4 : six tapis de transport de skieurs et piétons avec galerie autour de la zone pour débutants et de l'espace ludique toutes saisons ;

Lot 5 : un système d'enneigement automatique pour une partie du domaine ;

Lot 6 : un ensemble d'équipements nécessaires au fonctionnement complet de la

station toutes saisons : une luge sur rail scénarisée - deux tyroliennes géantes - une tour d'aventure - un espace de tubing - quatorze systèmes de sécurisation contre les avalanches - des systèmes de signalétique dynamique du domaine - des éclairages de certaines pistes - la sécurisation des pistes de ski. Le projet Chimgan Depuis septembre 2018 dans le cadre d'un FASEP (Fonds d'études et d'aide au secteur privé), accordé par la France à la région de Tachkent, un plan global d'études et d'aménagement a été réalisé par le consortium français GEODE, MANIE Lives, PATRIARCHE, EPODE, CDA Management sur les trois sites de Chimgan, Beldersay et Nanay dans la zone touristique de Bostonlyk. Le premier plan stratégique achevé en avril 2019, a été remis aux autorités ouzbèkes par Mme l'ambassadrice de France en Ouzbékistan. Tout au long du projet, les équipes françaises du consortium ont travaillé en collaboration avec l'équipe ouzbèke de la région de Tachkent et le ministère des Investissements et du Commerce extérieur. Le 26 juin 2019, le projet global a été présenté au Président de la République d'Ouzbékistan, M. Shavkat Mirziyoyev, qui l'a approuvé, tout en demandant la mise en œuvre accélérée du projet en partenariat avec la France et les équipes techniques du consortium. Un décret présidentiel a nommé trois membres du consortium au conseil du projet (P. Lebrasseur, MANIE Lives, F. Gaimard, EPODE, J-LPatriarche, Groupe Patriarche).