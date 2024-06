Ouverture de l'offre publique de retrait des actions MND (2024/06/17 10:00 AM)

Offre ouverte du 17 au 28 juin 2024

MND (Euronext Growth - FR00140050Q2 - ALMND) (la « Société »), groupe industriel français spécialiste de la mobilité par câble, des systèmes d'enneigement, de la sécurité en montagne et des infrastructures de loisirs à sensations, annoncent l'ouverture ce jour de l'offre publique de retrait (l'« Offre ») des actions MND initié par L&M Infra[1] (l'« Initiateur »), actionnaire majoritaire avec 97,81% du capital et des droits de vote théoriques, au prix de 0,90 € par action.

Cette Offre a été déclarée conforme par l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 13 juin 2024[2]. Elle est ouverte à compter d'aujourd'hui pour une durée de 10 jours de négociation, soit jusqu'au 28 juin 2024 inclus. Les résultats de l'Offre seront rendus publics le 1er juillet 2024, après publication par l'AMF de l'avis de résultat.

L'Offre vise la totalité des actions MND non détenues par l'Initiateur, déduction faite des 5 280 actions

auto-détenues, soit un nombre total maximum de 1 543 908 actions MND, représentant 2,18% du capital et des droits de vote théoriques[3].

L'Initiateur offre aux actionnaires de MND qui apporteront leurs actions à l'Offre la possibilité d'obtenir une liquidité immédiate sur l'intégralité de leur participation, au prix de 0,90 € par action, extériorisant une prime de 16,6% par rapport au dernier cours de clôture précédant l'annonce de l'Offre (0,77 € au 2 mai 2024) et de 15,0% par rapport aux cours moyen pondéré par les volumes des 60 jours de Bourse précédant le 2 mai 2024 (0,78 €).

Sur la base des recommandations du Comité ad hoc constitué par le Conseil d'administration de MND en date du 28 mars 2024 et des travaux du cabinet BM&A, désigné en qualité d'expert indépendant le 3 avril 2024 qui a conclu au caractère équitable de l'Offre du point de vue financier pour les actionnaires minoritaires de MND, le Conseil d'administration de MND, lors de sa réunion du 29 mai 2024, a déclaré l'Offre et ses conséquences conformes aux intérêts de la Société, de ses actionnaires et de ses salariés et a recommandé aux actionnaires de la Société d'apporter leurs actions à l'Offre.

L'Offre sera suivie d'une procédure de retrait obligatoire des actions MND du marché Euronext Growth® à Paris, les conditions étant déjà réunies. Dans le cadre du retrait obligatoire, les actions MND qui n'auraient pas été apportées à l'offre publique de retrait seront transférées à l'Initiateur en contrepartie d'une indemnité en numéraire égale au prix de l'Offre, soit 0,90 € par action.

La note d'information, ayant reçu le visa n°24-221 de l'AMF le 13 juin 2024, et le document incluant les informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de L&M Infra sont disponibles sur le site Internet de MND, le site internet de l'AMF et auprès de Société Générale, GLBA/IBD/ECM/SEG, 75886 Paris Cedex 18.

La note en réponse de MND, ayant reçu le visa n°24-222 de l'AMF le 13 juin 2024, et le document incluant les informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de MND sont disponibles sur le site Internet de MND et le site internet de l'AMF.

Les documents « autres informations » relatifs aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables, de L&M Infra et de MND ont été déposées auprès de l'AMF et mis à la disposition du public le 14 juin 2024, conformément à l'article 231-28 et selon les modalités mentionnées au 2° ou au 3° de l'article 231-27 du Règlement général de l'AMF.

À propos de MND

MND est un groupe industriel français spécialiste de la mobilité par câble, des systèmes d'enneigement, de la sécurité en montagne et des infrastructures de loisirs à sensations. Avec plus de 3 000 clients dans 49 pays, MND contribue au quotidien sur ses 4 cœurs de métiers à la mobilité, aux loisirs et à la sécurité de tous en proposant des solutions éprouvées et durables issues de son expérience en montagne. Basé en Savoie, MND compte près de 300 collaborateurs et s'appuie sur 12 implantations internationales ainsi que 28 distributeurs pour développer ses activités dans le monde. MND est coté sur le marché Euronext Growth à Paris (FR00140050Q2 - ALMND).

Contacts

Relations Presse

Alexandre Bérard

+33 (0)6 45 42 95 46 - alex@alternativemedia.fr Relations Presse financière

Serena Boni

+33 (0)4 72 18 04 92 - sboni@actus.fr Relations Investisseurs

Mathieu Omnes

+33 (0)1 53 67 36 92 - momnes@actus.fr

[1] Leisure & Mobility Infrastructures (L&M Infra) est une société commune constituée en 2023 regroupant Cheyne et Xavier Gallot-Lavallée.

[2] tel que publié par l'AMF dans sa décision de conformité D&I 224C00890 du 13 juin 2024.

[3] sur la base d'un nombre total de 70 840 049 actions représentant 70 841 100 droits de vote théoriques de la Société en application de l'article 223-11 du règlement général de l'AMF.