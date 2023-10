COMMUNIQUÉ DE PRESSE

27 octobre 2023 - 19h00, Sainte-Hélène-du-Lac, France

CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL 2022/23 EN CROISSANCE DYNAMIQUE DE +27%

Sur l'ensemble de l'exercice 2022/2023, le chiffre d'affaires consolidé de MND s'est établi à 94,0 M€, en progression organique de +27% par rapport à l'exercice 2021/2022 (74,1 M€).

Conformément à son ambition, MND a réalisé une nouvelle année de croissance soutenue de son activité, consécutive à une hausse de +81% en 2021/2022, avec une croissance à deux chiffres sur chacun des pôles.

Le pôle Enneigement & Remontées mécaniques a enregistré une croissance de +17% (rappel : +122% en 2022/2023), avec la mise en service de nombreux équipements de transports par câble (une télécabine 10 places et un télésiège 6 places pour la station de Saint-Lary, un télésiège débrayable six places à bulles pour la station américaine de Waterville), et le lancement de la construction d'installations tel le téléporté mixte (sièges et cabines) pour la station de Formiguères dans les Pyrénées. Sur le marché de la mobilité urbaine, le Groupe a poursuivi les travaux relatifs à la construction du nouveau téléphérique urbain et touristique de la ville de Huy en Belgique et du téléphérique urbain de la Montagne à Saint-Denis à La Réunion.

Le pôle Sécurité & Loisirs a enregistré une progression dynamique de +69%, à la fois en matière de sécurité et d'équipements de pistes mais également au niveau des activités loisirs (chiffre d'affaires triplé sur l'exercice écoulé confirmant ainsi la pertinence de la stratégie du groupe en matière d'équipement touristique Quatre saisons), avec notamment la mise en service en juin 2023 de la plus grande tyrolienne avec pylône du monde à Chamrousse (Isère - France).

Par zone géographique, 47% du chiffre d'affaires annuel 2022/2023 a été réalisé en France (contre 39% sur l'ensemble de l'exercice 2021/2022), 8% en Europe hors France (vs. 14% en 2021/2022) et 45% dans le reste du Monde (vs. 47% en 2021/2022).

La prise de nouvelles commandes fermes et d'avenants s'est établie à 152,4 M€ en 2022/2023, un niveau très élevé témoignant d'une activité commerciale soutenue pendant l'exercice, et marqué notamment par le gain de l'appel d'offres international pour l'aménagement 4 saisons du site de Chimgan en Ouzbékistan pour un montant total de 100 M€.

PROGRESSION DE +16% DE LA MARGE BRUTE ET DE +13% DE L'EBITDA AJUSTÉ4

La marge brute annuelle s'est élevée à 33,2 M€, en progression de +16% par rapport à l'exercice 2021/2022.

Le taux de marge brute s'élève ainsi à 35% contre 39% un an plus tôt. A l'image du 1er semestre, il s'inscrit en repli sur l'exercice par rapport à l'année précédente, principalement sous l'effet de l'évolution du mix activités d'un exercice à l'autre, et des tensions sur les prix des matières premières et des composants matériels dans une moindre mesure.

Les charges opérationnelles ont été contenues au cours de l'exercice dans un contexte de hausse de l'activité : -4% pour les charges externes et +11% pour les charges de personnel.

L'EBITDA ajusté4 s'est établi à 7,1 M€ à l'issue de l'exercice 2022/2023, contre 6,3 M€ un an plus tôt, en dépit de tensions fortes sur les prix des matières premières et coûts logistiques tout au long de l'exercice.

4 L'EBITDA ajusté désigne le bénéfice avant que n'en soit soustrait les intérêts, les impôts et taxes, les dotations aux amortissements, les provisions sur immobilisations (mais après dotations aux provisions sur stocks et créances clients) et l'ajustement des éléments exceptionnels à caractère non récurrent.