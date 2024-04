Zurich (awp) - Montana Aerospace a enregistré une nouvelle lourde perte l'an dernier. L'entreprise argovienne a réaffirmé mercredi tabler sur un chiffre d'affaires en hausse ainsi qu'un bénéfice pour l'année en cours.

L'an dernier, l'excédent d'exploitation (Ebitda) ajusté a grappillé 2,6% à 137,7 millions, pour une marge ajustée en retrait à 9,6% contre 10,3%. Les trois divisions, Aerostructures (+28,5%), Energie (+10,1%) et celle dévolue à l'électromobilité (+4,0%), y ont contribué, selon le communiqué.

La perte nette a atteint 38,4 millions, contre 36,8 millions en 2022. La société de Reinach se montre peu diserte sur les causes, soulignant tout juste que des coûts d'intérêts élevés et des effets de change négatifs ont pesé sur le résultat financier.

Les flux de trésorerie libres se sont inscrits pour la première fois en terrain positif pour l'année, à 52,6 millions. Dans le même temps, les investissements ont reculé à 69,4 millions contre 86,0 millions auparavant. Les effectifs se sont étoffés de plus de 500 personnes, à 7240 salariés.

Le chiffre d'affaires a été confirmé à 1,43 milliard d'euros.

Le sous-traitant de l'industrie aérospatiale confirme viser cette année des recettes à hauteur de 1,7 milliard d'euros et un Ebitda ajusté de 180 à 200 millions, avec un flux de trésorerie et un résultat net positifs. Pour 2025, Montana Aerospace anticipe un chiffre d'affaires de 2 milliards et un Ebitda de plus de 250 millions.

ck/jh