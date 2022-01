Montana Aerospace à nommé Kai Arndt en qualité de directeur opérationnel

Zurich (awp) - Le constructeur aéronautique Montana Aerospace a renforcé sa direction générale avec la nomination d'un directeur opérationnel en la personne de Kai Arndt. Le responsable a pris ses nouvelles fonctions à la fin de l'année dernière.

Kai Arndt dispose d'une expérience de plus de trente ans dans l'industrie aéronautique, notamment entre 1988 et 2019 pour l'avionneur Airbus sur les sites de Hambourg et Stade, indique jeudi la société argovienne récemment cotée à la Bourse suisse et appartenant au groupe Montana Tech.

fr/vj