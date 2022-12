Montana Aerospace cède sa participation majoritaire dans AMT

Zurich (awp) - Montana Aerospace a cédé sa participation majoritaire dans Alpine Metal Tech (AMT) et ses filiales, sises en Autriche et spécialisées dans la fabrication de machines. La cession permet de se concentrer sur son coeur de métier, précise l'entreprise mardi dans un communiqué.

Dans une première étape, Montana Aerospace conservera une participation minoritaire de 47% au sein d'AMT afin de bénéficier de la croissance de cette dernière et de poursuivre le développement de projets en commun. Un accord d'actionnaires sera par conséquent conclu. Dans une deuxième étape, Montana Aerospace examinera la possibilité de céder la totalité de la participation.

La transaction aura un effet positif sur le résultat d'exploitation (Ebitda) en 2022 et permet de réduire la dette nette à un faible montant en millions à deux chiffres. Les parties ont convenu de ne pas divulguer le prix de cette transaction.

Montana Aerospace recevra le paiement en deux tranches, l'une fixe payable immédiatement et l'autre variable basée sur la performance financière d'AMT et qui dépendra des résultats pour l'exercice 2022. Le produit de la vente sera utilisé pour des projets stratégiques dans le segment Aerostructures.

L'acheteur des parts est une entité détenue par Michael Tojner, co-président du conseil d'administration, qui sera potentiellement soutenu par un consortium de membres de la direction d'AMT.

AMT et ses neuf filiales génèrent environ 100 millions d'euros de recettes sur une base annuelle et emploient au total plus de 500 collaborateurs.

ol/al