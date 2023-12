Montana Aerospace AG est un fabricant de pièces d'avion et d'équipements auxiliaires basé en Suisse. Son portefeuille de produits s'étend des composants structurels de plus de 20 mètres de long pour le fuselage, les ailes et le train d'atterrissage aux composants critiques des moteurs soumis à des charges thermiques et mécaniques élevées, en passant par les composants fonctionnels pour l'intérieur de la cabine.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense