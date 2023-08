Zurich (awp) - Montana Aerospace a décroché une commande pluriannuelle de la part du japonais Kawasaki Heavy Industry et de la société Fuji spécialisée dans l'industrie aérienne, dans le cadre du Paris Airshow. L'entreprise a ainsi franchi une "importante étape", a-t-elle indiqué mardi. Les modalités financières du contrat ne sont pas dévoilées.

Dans le cadre du contrat, la filiale de Montana Universal Alloy Corporation (UAC) produira des attaches de gouverne et des raccords d'empennage dans son usine de Canton, aux Etats-Unis. Ces pièces sont destinées aux Boeing 777 et 787 Dreamliner. L'usine de Canton dispose de la plus grosse presse d'extrusion d'Amérique du nord. Elle peut produire des composants pour l'aviation d'une longueur de plus de 30 mètres.

tv/