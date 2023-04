Montana Aerospace évalue une autonomisation de sa division Energie

Zurich (awp) - Montana Aerospace évalue la possibilité d'une introduction en Bourse (IPO) pour son segment énergie, afin d'en augmenter l'autonomie, indique l'entreprise argovienne mardi. En 2022, la perte nette est ressortie à 36,8 millions, mais 2023 devrait terminer dans les chiffres noirs.

La volonté d'autonomiser les activités énergétiques répond à la forte demande que rencontrent les produits destinés à générer et transmettre l'énergie ainsi que pour les solutions dans le secteur de la mobilité électrique, a précisé le groupe dans un communiqué.

Outre l'annonce de cette évaluation stratégique, Montana a également présenté ses résultats annuels complets et audités. En 2022, les ventes nettes ont bondi de 65,3% sur un an à 1,31 milliard d'euros. L'excédent d'exploitation (Ebitda) a augmenté de 139,4% à 134,2 millions, surtout grâce à la contribution des segments mobilité électrique et énergie.

La perte nette atteint 36,8 millions, en redressement par rapport aux 49,4 millions de pertes essuyé un an plus tôt.

Les analystes de Berenberg et de la ZKB tablaient sur un Ebitda de respectivement 130,0 et 128,3 millions. La perte nette était attendue à 30,6 millions pour la ZKB et à 7 millions pour Berenberg.

Les objectifs pour 2023 ont été confirmés, Montana Aerospace tablant sur des ventes nettes de 1,5 milliard, réparties entre les divisions Aerostructures (750-800 millions), Energie (plus de 550 millions) et mobilité électrique (supérieur à 200 millions). L'Ebitda est ciblé entre 130 et 150 millions, hors effets du désinvestissements des activités de machinerie d'Alpine Metal Tech). Le bénéfice net et les flux de trésorerie devraient être positifs.

L'entreprise tiendra son assemblée générale le 23 mai.

