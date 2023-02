Montana Aerospace gonfle son chiffre d'affaires en 2022

Zurich (awp) - Le groupe aéronautique Montana Aerospace a dévoilé mercredi un chiffre d'affaires non audité en progression de 70%, à près de 1,3 milliard d'euros pour l'exercice 2022. C'est notamment le segment Aérostructures qui a tiré la performance vers le haut.

Par segment, l'industriel argovien la contribution d'Aérostructures multipliée par plus de deux, celle d'E-mobilité s'enrober de 56% et celle d'Energie augmenter d'un quart, précise un communiqué.

Le résultat d'exploitation ajusté (Ebitda) est estimé entre 125 et 135 millions d'euros. En outre, la dette nette du groupe a été réduite entre environ 250 et 300 millions d'euros.

"En dépit des coûts inflationnistes et des incertitudes autour des chaînes d'approvisionnement, les attentes en interne ont été dépassées," se félicite l'entreprise en soulignant les ventes nettes plus fortes au quatrième trimestre et l'acquisition du groupe Asco en Belgique et de Sao Marco au Brésil.

Pour 2023, la direction s'attend à un résultat net positif, un Ebitda entre 130 et 150 millions d'euros et un volume de ventes en hausse à plus de 1,5 milliard.

Les résultats annuels complets audités de l'exercice 2022 seront publiés le 4 avril 2023.

