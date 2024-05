Zurich (awp) - Après la lourde perte de l'an dernier, le fournisseur de l'industrie aéronautique Montana Aerospace a retrouvé les chiffres noirs au premier trimestre 2024.

Les ventes ont augmenté de 12,1% à 395,7 millions d'euros (386,3 millions de francs suisses) par rapport à la même période de l'an dernier, selon le communiqué.

La division Aérostructures a apporté la plus grande contribution au chiffre d'affaires avec 207,8 millions, un chiffre en hausse de 25%, suivi de près par la division Energie, où la progression, de 6% à 147,6 millions d'euros, a toutefois été un peu plus modérée.

L'évolution positive des ventes est en grande partie organique, mais a également été soutenue par les acquisitions d'Asco dans la division Aérostructures et de Sao Marco dans la division Energie en 2022. En revanche, la division dédiée à l'électromobilité a vu ses ventes baisser de 14% à 40,7 millions d'euros.

L'excédent brut d'exploitation ajusté (Ebitda) affiche une hausse de 61,7%, à 38,2 millions d'euros.

Les résultats dans les divisions Aérostructures et Energie ont été conformes aux attentes, tandis que ceux de l'électromobilité se sont révélés en-deçà.

Retour dans les chiffres noirs

Pour la première fois depuis son introduction en bourse en 2021, Montana Aerospace a réalisé un bénéfice net, de 2,7 millions d'euros, après une perte de 17,5 millions pour la même période de l'an dernier.

Montana Aerospace aborde l'exercice 2024 avec confiance. Le groupe industriel prévoit toujours un chiffre d'affaires net d'environ 1,7 milliard d'euros, un Ebitda ajusté compris entre 180 et 200 millions d'euros et un bénéfice net positif. L'entreprise souhaite également rationaliser son portefeuille et devenir à l'avenir une pure entreprise d'aérostructures. Pour 2025, le groupe vise des recettes d'environ 2 milliards d'euros et un Ebitda ajusté de plus de 250 millions d'euros.

