Montanaro UK Smaller Companies Investment Trust PLC est un fonds d'investissement à capital fixe. L'objectif d'investissement de la société est l'appréciation du capital en investissant dans des petites sociétés cotées sur le London Stock Exchange (LSE) ou négociées sur l'Alternative Investment Market (AIM) et de surperformer son indice de référence, le Numis Smaller Companies Index (excluant les sociétés d'investissement) (NSCI). La Société cherche à atteindre son objectif et à gérer les risques en investissant dans un portefeuille diversifié de petites sociétés cotées du Royaume-Uni. Le portefeuille d'investissement de la Société comprend des investissements dans divers secteurs, tels que la technologie, les télécommunications, les soins de santé, les services financiers, l'immobilier, la consommation discrétionnaire, la consommation de base, les produits industriels, les matériaux de base, l'énergie et les services publics. Le gestionnaire d'investissement/gestionnaire de fonds d'investissement alternatif de la société est Montanaro Asset Management Limited.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds