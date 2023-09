Montauk Metals Inc, anciennement Galway Gold Inc, est une société d'exploration minière basée au Canada. La société se concentre sur la recherche de nouveaux projets d'exploration. Ses filiales comprennent Galway Resources Vetas Holdco Ltd. (Îles Cayman), Galway Resources Vetas Holdco Ltd. et Sucursal Colombia et Galway Gold US Inc.

Secteur Sociétés minières intégrées