Montauk Renewables, Inc. est une entreprise d'énergie renouvelable. La société se spécialise dans la récupération et le traitement du biogaz provenant des décharges et d'autres sources de combustibles non fossiles pour les utiliser en remplacement des combustibles fossiles. Elle développe, possède et exploite des projets de gaz naturel renouvelable (GNR), en utilisant des technologies qui fournissent du carburant renouvelable aux secteurs du transport et de l'énergie électrique. Ses segments comprennent le gaz naturel renouvelable et la production d'électricité renouvelable. Le gaz naturel renouvelable comprend la production de GNR. La production d'électricité renouvelable comprend la production d'électricité dans les usines de transformation du biogaz en électricité. Les sources de biogaz à l'échelle commerciale de la société comprennent le gaz de décharge (LFG) et le gaz de digestion anaérobie (ADG), qui est produit à l'intérieur d'un réservoir étanche à l'air utilisé pour décomposer la matière organique, comme les déchets du bétail.