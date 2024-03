Montauk Renewables, Inc. est une société spécialisée dans les énergies renouvelables, qui s'occupe de la gestion, de la récupération et de la conversion du biogaz en gaz naturel renouvelable (GNR). Les secteurs de la société comprennent le gaz naturel renouvelable et la production d'électricité renouvelable. Le secteur du gaz naturel renouvelable de la société comprend la production de GNR. Le secteur de la production d'électricité renouvelable comprend la production d'électricité dans les usines de transformation du biogaz en électricité. La société capture le méthane, l'empêchant d'être libéré dans l'atmosphère, et le convertit soit en GNR, soit en électricité pour le réseau électrique (électricité renouvelable). La société participe au développement, à l'exploitation et à la gestion de projets d'énergie renouvelable alimentés par le méthane des décharges. Elle exploite une quinzaine de projets en Californie, en Idaho, en Ohio, en Oklahoma, en Pennsylvanie, en Caroline du Nord et au Texas.

Indices liés Russell 2000