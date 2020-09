Montea : Code d'éthique 0 29/09/2020 | 10:24 Envoyer par e-mail :

Corporate Governance Charter 1 Corporate Governance Charter Annexe 1 - Code d'éthique 1. Introduction Ce code d'éthique énonce les principales dispositions adoptées par Montea Comm.VA (Montea) conformément à la recommandation 2.18 du Code belge de gouvernance d' entreprise 2020. Le conseil d'administration de Montea Management SA, gérant statutaire de Montea, a adopté ce code d'éthique lors de sa réunion du 11 février 2020 et il l'évaluera chaque année. Le code d'éthique de Montea définit les attentes de l'entreprise au niveau de sa direction et de ses employés sur le plan d'une conduite responsable et déontologique, mais cette définition n'est pas exhaustive. Chacun chez Montea est tenu à tout moment de faire appel au bon sens, d'y porter soin et attention dans ses activités quotidiennes en utilisant ce code comme principe directeur de sa conduite. Le code d'éthique ne crée aucun droit dans le chef des clients, des fournisseurs, des concurrents, des actionnaires, des personnes ou des entités. 2. Champ d'application Ce code s'applique aux administrateurs, aux managers et à tous les employés, y compris au personnel intérimaire de Montea, à son gérant statutaire - Montea Management SA - ainsi qu'à la direction et au personnel de toute société contrôlée directement ou indirectement par Montea. Aucune violation de ce code d'éthique ne sera tolérée et pourra être considérée comme infraction contractuelle (pour les employés) aboutissant à une mesure disciplinaire interne y compris un licenciement. En vertu de la législation applicable, elle peut aussi entraîner une procédure judiciaire au pénal. Chaque cas fera l'objet d'une évaluation objective tenant pleinement compte des circonstances. 3. Valeurs 3.1 Egalite des chances et diversité Montea aspire une culture d'entreprise privilégiant l'égalité, la diversité et la non-discrimination basée sur le genre, l'orientation sexuelle, la race, le background culturel et social, le handicap, la conviction, l'âge, la nationalité, l'éducation ou l'opinion politique. La diversité couvre toutes les facettes qui nous différencient les uns des autres. En d'autres termes, la diversité n'est pas seulement une question de genre, mais couvre d'autres critères également comme la compétence, l'expérience et la connaissance. La diversification des administrateurs, des managers et des employés de Montea contribue à un processus décisionnel équilibré où la prise de décisions et la résolution des problèmes éventuels impliquent une analyse préalable sous tous les angles. Vous reconnaissez que les gens sont uniques et précieuses et vous les respectez pour leurs compétences individuels.

3.2 Droits humains Montea respecte les droits humains et s'engage à les promouvoir conformément à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et aux principes des Nations unies sur les droits humains et les relations de travail. Nous évitons toute collusion avec des actes illégaux, contraire aux codes de conduits internationaux. Nous encourageons la diversité et faisons preuve de justice et de courtoisie dans nos interactions avec toutes les gens, aussi bien à l'intérieur de Montea qu'à l'extérieur. Vous ne violez ni ne contournez les droits humains d'aucune manière et vous ne tolérez aucune violation ni aucun contournement de ces droits. 3.3 Environnement Avant d'acheter un bâtiment, Montea examine minutieusement toute anomalie et tout risque environnemental. Pour éviter le risque de pollution, Montea fait également effectuer une enquête de qualité concernant le sol, le sous- sol et les eaux souterraines lorsque le bâtiment abrite ou abritait des activités à haut risque. En cas de pollution 1 Corporate Governance Charter avérée, Montea met tout en œuvre pour gérer avec toute l'attention voulue les risques potentiels y afférents. Qui plus est, Montea vérifie périodiquement ses installations, susceptibles de poser un risque au niveau du sol. Dans toute la mesure du possible, vous limitez les émissions nuisibles pour l'environnement pouvant impacter l'air, l'eau et le sol. 3.4 Respect de la vie privée Montea accorde énormément d'importance au respect du droit à la vie privée, garanti par la constitution. Dans le cadre de la coopération avec toute personne ou partie visée par ce code, Montea traite les données personnelle de ses employés (identité, situation familiale, état civil, date de naissance, lieu de résidence, numéro de registre national, numéro d'identification interne, données d'évaluation, etc.), des travailleurs indépendants (nom, adresse, etc.), des employés potentiels (nom, adresse, éducation etc.) ou des clients (potentiels). Ce traitement vise les objectifs définis par la coopération avec les personnes respectives. Montea traite l'information collectée dans le cadre de la coopération (gestion des ressources humaines, traitement des salaires conformément aux obligations légales, essentiellement sur le plan fiscal et de la sécurité sociale) ou la coopération potentielle. Le responsable (du traitement) des données personnelles est Montea. Sur ordre de Montea, les données personnelles peuvent également être traitées par des sous-traitants (ex. prestataire de services de traitement des salaires ou fournisseurs de solutions de stockage de données). Elles peuvent également être transférées à des tiers à des fins de gestion des paiements (banques), certains types d'assurance (compagnies d'assurance), institutions publiques (administration fiscale, organismes de sécurité sociale) ou à d'autres tierces parties. Dans le cadre de la coopération intragroupe, Montea peut également transférer des données personnelles à d'autres sociétés du groupe, par exemple pour la gestion de la mobilité interne ou pour mettre en œuvre une politique harmonisée et coordonnée des ressources humaines à l'échelle du groupe. Chacun a le droit d'accéder à ses données personnelles et de les corriger à tout moment et peut contacter le manager des ressources humaines à cet effet. Vous respectez la vie privée de chacun, tout comme Montea respecte la vôtre et prend les mesures nécessaires à cette fin. 4. Comportement individuel 4.1 Conflit d'intérêts Il appartient à chaque employé, manager et administrateur de Montea de représenter le mieux possible les intérêts de Montea. À cette fin, chacun s'assurera que ses actes et décisions ne sont pas contraires aux intérêts de Montea. Il n'est donc pas autorisé de faire des affaires avec Montea de manière directe ou indirecte (ex. via la famille ou des sociétés affiliées). Cependant, si Montea estime opportun de faire des affaires avec un employé (ou sa famille et/ou une société affiliée), cela devra être communiqué clairement au management, et aucune décision ne pourra être prise sans, au minimum, l'accord du management. Vous évitez de participer à des activités qui pourraient vous empêcher de remplir votre fonction de manière objective et efficace. 4.2 Confidentialité Chaque administrateur, manager ou employé de Montea s'engage à respecter scrupuleusement le devoir de confidentialité, tant pendant la durée contractuelle qu'après la résiliation ou l'expiration du contrat, pour quelque raison que ce soit. Il est expressément interdit de dévoiler les stratégies commerciales, données financières, bases de données, prévisions, opportunités, plans, etc. de Montea - directement ou indirectement - à qui que ce soit ou de les utiliser à des fins personnelles. Cette liste n'est pas exhaustive et est fournie à titre exemplatif uniquement. 2 Corporate Governance Charter Vous vous abstenez de divulguer le contenu d'informations confidentielles dont vous connaissez le caractère confidentiel ou qui vous ont été transmises à des fins informatives. 4.3 Corruption Les administrateurs, managers et employés s'interdisent expressément de recevoir des promesses ou de recevoir, directement ou indirectement, toute gratification, tout cadeau ou «pots-de-vin». Toute forme de corruption active ou passive ou de concurrence déloyale est expressément interdite. Vous n'acceptez aucun cadeau sous quelque forme que ce soit et vous vous abstenez de toute concurrence déloyale vis-à-vis de tiers. 4.4 Conformité réglementaire Tous les administrateurs, managers et employés de Montea doivent se conformer aux lois et réglementations applicables lorsqu'ils mènent des activités pour le compte et au nom de Montea, y compris de manière non limitative, les réglementations régissant l'interdiction et la prévention d'abus de marché et la législation spéciale régissant les sociétés immobilières réglementées. Il appartient à chaque administrateur, manager et employé de s'informer suffisamment quant aux lois et réglementations applicables à sa fonction. Vous acquérez une perception suffisante des lois et réglementations applicables à votre fonction. 4.5 Communication interne et externe Quiconque travaille chez Montea est un représentant de Montea. Poster ou répondre à des messages en ligne peut facilement affecter l'image et la renommée de Montea. Les administrateurs, managers et employés de Montea doivent utiliser les réseaux sociaux de manière responsable. Seuls les employés désignés sont autorisés à communiquer sur les réseaux sociaux au nom de Montea. Toute question posée par une partie externe doit être rapportée au communication manager compétent. Vous êtes conscient que toute information publiée sur internet peut avoir un impact sur les personnes concernées et sur l'image et la réputation de Montea. Si une relation externe vous pose des questions à propos de Montea ou du marché sur lequel elle opère, vous en informez directement la communication manager. 4.6 Propriété de l'entreprise Quiconque travaille chez Montea s'engage à ne pas s'approprier à des fins personnelles des objets appartenant à Montea. Cette obligation s'applique également à l'usage illégal, à des fins personnelles, de l'infrastructure informatique et de communication de Montea. Vous ne vous appropriez aucun objet appartenant à Montea et vous n'utilisez ces objets qu'en respectant les règles et directives de Montea. 5. Rapport des irrégularités Toute personne travaillant chez Montea qui constate une infraction au présent Code d'éthique est tenu d'en rendre compte au président de l'Audit Committee de Montea qui, à son tour, informera les autres administrateurs indépendants et en discutera avec eux. Le président de l'Audit Committee est chargé de lancer et de superviser toute enquête quant à d'éventuelles malversations résultant de cette procédure. Le président de l'Audit Committee de Montea tient un registre des notifications reprenant la date du rapport, le nom de l'auteur de la notification, la nature de l'infraction et les mesures (ultérieures) prises pour traiter le cas. Le registre est tenu dans un dossier sécurisé et n'est accessible qu'au personnel autorisé. Tant l'existence éventuelle de l'infraction que l'identité de l'auteur de la notification sont traitées de manière confidentielle dans toute la mesure du possible. L'identité de l'auteur de la notification ne sera pas dévoilée sans son 3 Corporate Governance Charter consentement préalable. La notification n'aura pas d'impact négatif, de quelque nature que ce soit, sur le fonctionnement de l'auteur de la notification au sein de Montea. 4

