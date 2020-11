Montea : Rapport intermédiaire 30-09-2020

Données financières EUR USD CA 2020 70,6 M 82,8 M - Résultat net 2020 118 M 138 M - Dette nette 2020 519 M 609 M - PER 2020 19,1x Rendement 2020 2,83% Capitalisation 1 516 M 1 775 M - VE / CA 2020 28,8x VE / CA 2021 27,1x Nbr Employés 22 Flottant 80,8% Graphique MONTEA Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique MONTEA Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 3 Objectif de cours Moyen 102,33 € Dernier Cours de Cloture 94,60 € Ecart / Objectif Haut 16,3% Ecart / Objectif Moyen 8,17% Ecart / Objectif Bas 0,42% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Jo de Wolf Chief Executive Officer, MD & Director Dirk de Pauw Chairman Griet Cappelle Chief Operating Officer Els Vervaecke Chief Financial Officer Peter Snoeck Non-Executive Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) MONTEA 16.79% 1 775 PROLOGIS, INC. 18.70% 77 167 GOODMAN GROUP 41.59% 24 702 DUKE REALTY CORPORATION 16.15% 14 978 NIPPON PROLOGIS REIT, INC. 25.00% 8 092 AMERICOLD REALTY TRUST 5.33% 7 491