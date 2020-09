Montea : Règlement de transaction 0 29/09/2020 | 10:24 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires MONTEA SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS - RÈGLEMENT DE NÉGOCIATION Approuvé par le conseil d'administration du gestionnaire statutaire le 11 février 2020 Sauf mention contraire explicite, les termes utilisés ici revêtent la même signification que dans la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et des services financiers et le Règlement Abus de marché (c'est-à-dire le Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 concernant les abus de marché). 1. Compliance officer Le compliance officer est chargé de coordonner l'application des obligations légales imposées à Montea en matière de prévention d'abus de marché. 2. Liste des initiés En application de l'article 18 du Règlement Abus de marché, le conseil d'administration, avec l'aide du compliance officer, tient une liste des personnes qui ont régulièrement ou occasionnellement accès à des informations privilégiées. Le conseil d'administration veille à ce que ces personnes soient informées par le compliance officer du fait qu'elles figurent sur la liste, et qu'elles prennent connaissance de la législation et de la réglementation applicables en la matière. Les personnes inscrites sur la liste sont appelées ci-après les « initiés ». Elles sont invitées à signer une déclaration par laquelle elles reconnaissent avoir pris connaissance de ce règlement de négociation, de la législation en vigueur, des sanctions applicables en matière d'abus de marché et de leur présence sur la liste des initiés. 3. Liste des personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et des personnes qui leur sont étroitement liées Le conseil d'administration doit également tenir une liste de toutes les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes (PDMR) au sein de Montea et des personnes qui leur sont étroitement liées en application de l'article 19.5 du Règlement Abus de marché. Les personnes suivantes sont considérées comme étant étroitement liées à une PDMR : son conjoint ou tout autre partenaire considéré comme légalement équivalent à un conjoint ; les enfants relevant légalement de leur responsabilité ; les autres membres de la famille qui, à la date de la transaction en question, font partie du même ménage depuis un an au moins ; une personne morale, un trust ou une société de personnes dont les responsabilités dirigeantes reposent sur une PDMR ou sur une personne visée aux points (a), (b) et (c) du présent point, contrôlée directement ou indirectement par une telle personne, qui est constituée au bénéfice d'une telle personne, ou dont les intérêts économiques sont essentiellement semblables à ceux d'une telle personne. 4. Opérations d'initiés et de personnes étroitement liées à une PDMR i. Exigence d'approbation a. Généralités Sans préjudice des règles juridiques et de la responsabilité individuelle de la personne qui souhaite négocier des actions, des titres de dette ou des instruments financiers dérivés de Montea ou d'autres instruments financiers liés à ceux-ci (y compris l'acceptation d'options sur actions), ou qui prête ces instruments financiers ou les donne en sûreté en vue d'acquérir une facilité de crédit spécifique, cette personne doit obtenir l'approbation préalable du compliance officer de Montea. Avant toute négociation de ces instruments financiers, les initiés et les personnes étroitement liées à une PDMR informent le compliance officer du nombre d'instruments financiers qu'ils entendent négocier, au moyen du formulaire mis à leur disposition à cet effet. Suite à la notification par l'intéressé, le compliance officer peut refuser l'opération envisagée, notamment pour une des raisons suivantes : (i) il existe une présomption de délit d'initié, (ii) il s'agit d'une transaction inhabituelle, ou (iii) une période fermée (« closed period ») est en vigueur. Afin d'éviter que la motivation du refus ne constitue elle-même une information d'initié, le compliance officer n'est pas tenu de motiver sa décision. Celle- ci ne peut être contestée. Le silence du compliance officer quant à l'opération, s'il dure plus de deux jours ouvrables bancaires, sera considéré comme un refus d'approbation. Si le compliance officer souhaite négocier lui-même les instruments financiers en question, il doit obtenir l'approbation préalable du Président du comité de rémunération et de nomination de Montea. Dans ce cas, la procédure s'applique mutatis mutandis. La transaction approuvée doit être effectuée dans les 10 jours ouvrables bancaires après son approbation, et à condition qu'à la date de la transaction, aucun autre obstacle ne s'oppose à son exécution conformément à la loi et au présent règlement. La transaction s'effectue sous la responsabilité de l'intéressé ; ni Montea, ni le compliance officer ni, le cas échéant, le Président du conseil d'administration ne pourront en être tenus pour responsables par l'intéressé. Informations relatives au traitement des données personnelles Informations générales Dans le cadre de l'application de ce règlement de négociation, les données personnelles des initiés et des personnes étroitement liées à une PDMR font l'objet d'un traitement. Ces données personnelles sont traitées conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Le responsable du traitement des données personnelles est Montea. Buts du traitement Les données personnelles sont exclusivement traitées dans la mesure où la bonne application du présent règlement et l'administration des transactions sur instruments financiers l'exigent. Elles ne sont pas traitées à d'autres fins (incompatibles). Communication de données personnelles Les données personnelles recueillies par Montea dans le cadre de l'application de ce règlement sont communiquées à des tiers, parmi lesquels des institutions publiques, lorsque le respect des obligations légales de Montea (p.ex. FSMA) l'exige ou dans le cadre d'enquêtes administratives ou judiciaires sur les échanges d'instruments financiers. Montea peut aussi faire appel à des prestataires extérieurs soigneusement sélectionnés (p.ex. fournisseurs IT) pour le traitement des données personnelles (p.ex. conservation des données) lorsqu'elle le juge nécessaire ou souhaitable. Ces fournisseurs peuvent être installés en dehors de l'Espace Économique Européen, dans un pays qui n'offre pas le même niveau de protection des données personnelles que la législation belge en la matière. Dans ce cas, Montea prendra les mesures adéquates (notamment des dispositions contractuelles avec les prestataires, mais cette possibilité n'est pas limitative), afin que les données personnelles soient traitées avec des garanties suffisantes. Droits Les initiés et les personnes étroitement liées à une PDMR ont le droit de demander l'accès à leurs données personnelles et de les faire rectifier en cas d'inexactitude. Ces droits peuvent être exercés auprès du compliance officer. Communication de ces informations aux personnes étroitement liées à une PDMR Les PDMR s'engagent à informer les personnes qui leur sont étroitement liées du traitement de leurs données personnelles conformément à cette disposition. Obligations de notification des PDMR et des personnes qui leur sont étroitement liées Si l'opération envisagée est réalisée, les administrateurs et autres personnes exerçant des responsabilités dirigeantes, ainsi que les personnes qui leur sont étroitement liées, doivent aussi transmettre dans les trois jours suivant l'opération une copie de la notification de la transaction à Montea et à la FSMA en application de l'article 19 du Règlement Abus de marché. L'obligation ci-dessus ne s'applique cependant à chaque transaction ultérieure que si le montant total des transactions (sans compensation) au cours d'une année civile atteint le seuil de EUR 5.000. Le compliance officer tient par écrit un dossier de toutes les notifications de transactions effectuées. Chaque trimestre, le compliance officer transmet une copie de ce dossier au Président du conseil d'administration, qui en fait état aux autres administrateurs lors de la réunion suivante du conseil d'administration. Périodes fermées ("Closed Periods") Les initiés et les personnes étroitement liées à une PDMR ne peuvent acquérir ni aliéner les instruments financiers durant les périodes suivantes : la période d'un mois qui précède immédiatement l'annonce des résultats annuels ou semestriels, et se terminant le jour de leur annonce ; la période d'un mois qui précède la publication de toute annonce ou d'un prospectus relatif à l'émission d'instruments financiers, et se terminant le jour de cette publication ; toute autre période pour laquelle le conseil d'administration a donné instruction au compliance officer de refuser l'approbation des transactions demandées pendant cette période ; toute autre période caractérisée comme telle par une décision officielle du conseil d'administration, portée à la connaissance des initiés, une communication par e-mail étant considérée comme suffisante. Cette interdiction de négociation fait l'objet d'une exception pour (i) l'acquisition d'instruments financiers dans le cadre d'une augmentation de capital avec conservation du droit préférentiel des actionnaires existants ou avec un droit d'attribution irréductible aux actionnaires existants, (ii) l'acquisition d'actions dans le cadre de l'exercice du dividende optionnel, (iii) l'aliénation d'actions dans le cadre d'une offre publique d'achat au sens de la loi du 1er avril 2007 sur les offres publiques d'achat et de ses arrêtés d'exécution, et (iv) l'acquisition d'instruments financiers dans le cadre d'un plan de distribution de bénéfices mis en place par Montea. la fin de chaque exercice, le compliance officer communiquera les périodes fermées visées sous (a) par e-mail, aux initiés. En tout état de cause, toutes les modifications de ces périodes dans le courant de l'exercice seront communiquées. Les initiés doivent donner à leurs gestionnaires de patrimoine et aux autres personnes qui agissent pour leur compte l'instruction de ne pas négocier pendant les périodes fermées. Les PDMR doivent tout mettre en œuvre pour que les personnes qui leur sont étroitement liées ne négocient pas d'instruments financiers durant les périodes fermées. Autres restrictions Les initiés doivent éviter de multiplier les transactions sur les instruments financiers ainsi que toute forme de spéculation. 5. Opposabilité Les initiés restent tenus par ce règlement de négociation pendant les trois mois qui suivent la fin de leur statut d'initié. Sans préjudice des sanctions prévues par la loi, une violation de ce règlement ou de la loi peut entraîner le licenciement pour faute grave de l'initié. 6. Mises à jour Les modifications au règlement de négociation seront portées à la connaissance des initiés par e-mail. Elles seront consultables sur l'intranet de Montea. Les initiés doivent s'informer des éventuelles modifications de la législation applicable. Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici. Attachments Original document

Permalink Disclaimer Montea COMM.VA published this content on 01 September 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 September 2020 08:24:06 UTC 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur MONTEA 10:24 MONTEA : Règlement de transaction PU 10:24 MONTEA : Code d'éthique PU 22/09 MONTEA : DPD et Montea développent un centre de tri hypermoderne PU 20/08 MONTEA : Rapport financier semestriel 30/06/2020 PU 30/06 MONTEA : Rapport Semestriel CO 25/06 EN DIRECT DES MARCHES : Sodexo, Europcar, Wendel, Trigano, Erytech, Bayer, Ea.. 25/06 MONTEA : étend ses activités vers l'Allemagne grâce au partenariat avec IMPEC Gr.. PU 11/06 MONTEA : Constatation de la réalisation du dividende optionnel PU 11/06 MONTEA : Franchissements de seuil CO 10/06 MONTEA : Résultat du dividende optionnel PU