Montea : développe un centre de distribution de 50.000m² à Logistiek Park A12 et achète un terrain industriel de 120.000m² à Echt

Montea va commencer le développement d'un immobilier logistique de 50 000 m² sur le Logistiek Park A12 à Waddinxveen. Montea a par ailleurs acquis un parc d'affaires d'environ 120 000 m²qui a été loué sur une base à long terme. Cela représente un investissement total de 63 millions d'euros.

Logistiek Park A12

En août de cette année, Montea a acquis un terrain à Waddinxveen d'une superficie totale de 120 000 m². Montea entame aujourd'hui la construction de la première phase, sur une superficie totale de 50.000m². Le centre de distribution est situé directement à la sortie de l'autoroute A12, donc facilement accessible et très bien situé au cœur de la Randstad. Dans ce projet on est particulièrement attentif sur le développement durable : le bâtiment sera sans gaz, l'eau de pluie sera également réutilisée et le toit sera équipé de panneaux solaires. HBM Machines B.V. est le premier locataire à signer un bail pour une période fixe de 10 ans pour 36.000m² de ce développement.

HBM Machines B.V. est active depuis plus de 40 ans dans le domaine du travail du métal et du bois. Au fil des ans, l'entreprise est devenue l'une des plus grandes de son secteur. HBM propose une très large gamme de machines et d'accessoires pour le travail des métaux.

Pour la partie restante des 14.000m² de cette première phase, Montea est déjà en pourparlers avec plusieurs candidats locataires. Le nouveau projet devrait être opérationnel au quatrième trimestre 2021.

Jasper van oorden, CEO HBM Machines: «Nous sommes impatients de commencer à utiliser le nouveau bâtiment. Cela représente un progrès considérable pour HBM Machines, dans un bel endroit très facilement accessible.

Pour cette transaction, HBM Machines B.V. a été assisté par 3Stone Real Estate, Montea par Cushman & Wakefield et Hemwood. Le nouveau bâtiment sera réalisé par Bouwbedrijf Remmers B.V. sur la base d'un projet de Pauwert Architectuur B.V.

Echt

Montea a également acheté un terrain situé entre l'A2 et le canal Juliana à la sortie d'Echt. Le terrain est entièrement loué sur la base d'un contrat de bail triple net d'une durée de 15 ans. Le terrain a une superficie totale d'environ 120 000 m², une extension significative des terrains en portefeuille cédants et donc le potentiel de développement futur de Montea.

Le locataire est une entreprise active dans le domaine du commerce de la pierre naturelle et de la céramique. Le vendeur a été conseillé dans cette transaction par EPAC Property Counselors et Rechtstaete. Montea est assisté par 1530 Real Estate et Hemwood.

Hylcke Okkinga, directeur Pays-Bas : 'Nous sommes heureux d'accueillir de si belles entreprises en tant que locataires. Tout comme Montea, ils ont une vision à long terme et attachent de l'importance à la durabilité'.

Au total, ces investissements représentent une valeur d'investissement de 63 millions d'euros, avec un rendement initial moyen de 6,0% en cas de location complète. Le portefeuille de Montea dépasse ainsi 1,3 milliard d'euros. Le plan de croissance de Montea prévoit une augmentation du portefeuille à 1,45 milliard d'euros d'ici la fin 2021. Compte tenu de leur longue durée, ces contrats améliorent la durée moyenne des baux du portefeuille et la portent à 7,9 ans à leur première échéance (hors panneaux solaires).