Montea : développe un nouveau centre de livraison au Schiphol Logistics Park pour Amazon

Montea a achevé la construction d'un centre de livraison de 10 600 m² dans le parc logistique de Schiphol sur un site de 2,4 hectares. Le site a été acquis fin 2019 auprès de la SADC (Schiphol Area Development Company). Un terrain de 2,2 hectares destiné à accueillir des places de parking sera achevé au cours du deuxième trimestre 2021. La transaction a une valeur totale d'environ 27 millions d'euros. Le bâtiment et le parking ont été loués à Amazon Logistics pour une durée de 10 ans et devraient être opérationnels durant l'été 2021.



Amazon Logistics aide les sociétés de livraison locales indépendantes à développer leurs activités et à accroître la capacité et la flexibilité du réseau de distribution d'Amazon afin de répondre à la demande croissante des clients. Les colis seront expédiés au centre de distribution à partir des actuels centres européens de traitement et de tri d'Amazon et seront chargés sur des véhicules pour être livrés aux clients.

En été, Amazon créera environ 200 emplois directs au centre de distribution. En outre, quelque 450 chauffeurs travaillant pour des sociétés de livraison indépendantes collecteront les colis au centre de distribution et les livreront aux clients d'Amazon aux Pays-Bas.

'Depuis qu'Amazon a commencé à desservir des clients aux Pays-Bas, elle a établi des relations de confiance avec des transporteurs opérant dans le pays et continuera à travailler en étroite collaboration avec eux à l'avenir. Pour répondre à la demande croissante des clients et augmenter la capacité et la flexibilité de son réseau de livraison, Amazon établira son propre centre de livraison à Rozenburg-Schiphol,' a expliqué Robert Viegers, Vice-president Amazon Logistics pour l'Allemagne, l'Autriche et les Pays-Bas.

'Nous sommes ravis de pouvoir aider un leader du marché tel qu'Amazon, en lui fournissant le centre de livraison idéal à l'endroit le plus approprié aux Pays-Bas. Ce qu'on appelle le dernier kilomètre s'avère particulièrement difficile dans les zones densément peuplées, comme les grandes villes. C'est donc précisément là que le secteur de la logistique doit continuer à innover, en apportant des idées durables prêtes à l'emploi. En plus des 'big boxes' que nous avons développées dans le passé, le nombre de ces solutions du « dernier kilomètre » augmente dans notre portefeuille, avec des unités plus petites spécifiquement conçues pour la livraison au consommateur final dans un rayon de 20 à 30 km'. Hylcke Okkinga, directeur de Montea Netherlands

Pour cette transaction, Amazon a été assistée par CBRE BV et Eversheds Sutherland. Drees & Sommer était responsable de la gestion de construction sur le site. Montea a été conseillée par Industrial Real Estate Partners BV et Hemwood. Aan de Stegge Twello est l'entrepreneur général responsable de l'édification de l'entrepôt construit sur mesure et conçu par Pauwert Architectuur BV. La transaction garantit une augmentation des revenus locatifs de Montea de 3 % sur l'ensemble du portefeuille et de 8 % aux Pays-Bas.