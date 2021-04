Montea : investit dans la logistique urbaine multimodale à Bruxelles

Signature d'un contrat de concession foncière avec le Port de Bruxelles pour un terrain de quelque 35 000 m²

Montea et le Port de Bruxelles ont signé un contrat de concession foncière pour une période fixe de 30 ans (possibilité de prorogation par périodes de 10 ans) pour un terrain d'environ 35.000 m². Ce terrain est situé sur l'avenue de Vilvorde et est adjacent au terminal TTB (Trimodal Terminal Brussels) de Bruxelles. En plus de la voie d'accès au centre de Bruxelles, le site offre des possibilités multimodales exceptionnelles en termes de trafic ferroviaire et fluvial.

Montea a acheté de DSV un centre de distribution d'environ 20 000 m²

Montea et DSV ont signé un contrat d'achat pour un centre de distribution d'environ 20.000 m², situé sur le terrain de la concession mentionnée ci-dessus dans le port de Bruxelles.

La valeur totale de l'investissement s'élève à 7 millions d'euros et a été accompagnée par JLL. Dans une perspective de croissance durable de la valeur, Montea va s'attacher également à rendre le site durable avec l'installation de bornes de recharge, éclairage LED, panneaux solaires, etc.

De son côté, Van Moer Logistics signe un contrat de location pour une période fixe de 10 ans

À partir du T2 2021, le site sera loué pour dix ans à Van Moer Logistics (www.vanmoer.com), qui recherchait en urgence une capacité supplémentaire à l'intention des flux de marchandises par voie d'eau vers Bruxelles. C'est dans le cadre de ce même plan que Van Moer Logistics a acquis voici quelque temps le terminal TTB proprement dit. Van Moer Logistics va également procéder à la remise en service des voies adjacentes, et le hub sera dès lors entièrement trimodal.



Van Moer Logistics se réjouit également de cette nouvelle collaboration. Jo Van Moer: 'Dans le cadre de la récente acquisition du Trimodal Terminal Brussels par notre groupe logistique, la mise à disposition d'installations de stockage constitue un atout important pour le développement futur du terminal intérieur. En collaboration avec le port de Bruxelles, nous entendons ainsi promouvoir les opportunités au sein du port et développer plus avant les activités logistiques de Bruxelles.'

'Ce projet s'inscrit dans la vision et les ambitions durables de Montea en termes de développement et d'investissement dans des hubs multimodaux et dans des centres de distribution urbains à proximité de grandes villes. Ce principe 'Walk the Talk' se retrouve par ailleurs dans des projets similaires tels que Blue Gate à Anvers, Amazon à Amsterdam et le site de Forest au sud de Bruxelles.' Peter Demuynck, Chief Commercial Officer Montea

Flux de marchandises logistiques multimodaux intelligents

Avec ce partenariat, le Port de Bruxelles souligne l'importance de la combinaison de flux logistiques multimodaux intelligents de marchandises à haute valeur ajoutée avec une logistique durable du dernier kilomètre pour le centre de Bruxelles. La coopération entre les trois partenaires mentionnés ci-dessus devrait conduire à une réduction significative des émissions de CO2 et à une meilleure mobilité future à Bruxelles.

Alfons Moens, CEO du Port de Bruxelles : « Le Port de Bruxelles félicite Montea pour l'acquisition d'un bâtiment logistique stratégiquement situé dans l'avant-port, sur un site relié par voie ferroviaire et fluviale. La venue d'un acteur majeur de l'immobilier spécialisé dans l'immobilier logistique apportera sans aucun doute une grande valeur ajoutée au développement durable de ce site et nous tenons à remercier Montea pour son engagement à développer le trafic ferroviaire et fluvial sur ce site. Pendant les dix premières années Montea accueillera Van Moer en tant que locataire du bâtiment, créant ainsi une forte synergie avec le terminal à conteneurs Trimodal Terminal Brussels situé à proximité, qui a récemment été repris par Van Moer Group. »